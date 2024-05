50.000 Euro für „Saving an Angel“

Jürgen Mack, Rea Garvey, Mauritia Mack sowie Michael Roll beim Europa-Park-Eagles-Charity-Golfcup

50.000 Euro für den guten Zweck erspielten Sven Ottke, Renate Lingor, Michael Roll, Stefan Kuntz, Andrea Spatzek und viele weitere Prominente aus Sport und Showbusiness am 6. Mai beim Europa-Park-Eagles-Charity-Golfcup auf dem 18-Loch-Platz des Europa-Park-Golfclub-Breisgau.









Die Spenden des Turniers gehen bereits seit 25 Jahren an wohltätige Einrichtungen und Projekte, heißt es in einer Mitteilung des Parks. Rea Garvey durfte im Jubiläumsjahr den Scheck über 50.000 Euro für die Stiftung „Saving an Angel“ entgegennehmen.