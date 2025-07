5000 Stellen fallen weg: So reagiert der Daimler-Truck-Betriebsrat auf die Sparpläne

1 Michael Brecht, der Gesamtbetriebsratschef von Daimler Truck, kritisiert die Konzernführung. Foto: dpa Es gibt eine Vereinbarung zwischen Konzern und Betriebsrat zum Sparprogramm von Daimler Truck. Dennoch zeigt sich die Arbeitnehmervertretung nun überrascht.







Der Betriebsrat des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck hat mit Verwunderung auf die Ankündigung des Konzerns reagiert, 5000 Stellen in Deutschland abzubauen. „Die Kommunikation des Unternehmens mit einem Stellenabbau von rund 5000 Kolleginnen und Kollegen hat uns überrascht. Denn wir haben in den Verhandlungen nicht über eine konkrete Zahl von abzubauenden Stellen gesprochen und wir haben in den Vereinbarungen auch nichts dergleichen vereinbart“, teilte der Betriebsratschef Michael Brecht mit.