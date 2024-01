5000 Menschen kommen: So lief die Offenburger Groß-Demo gegen rechts

So lief die Offenburger Groß-Demo gegen rechts

Mehrere Tausend Demo-Teilnehmer haben am Samstag in Offenburg ein Zeichen gegen rechtsextreme Ideologie und Fremdenhass gesetzt. Anlass waren öffentlich gewordene Überlegungen Rechtsradikaler rund um die „Remigration“.









Angemeldet waren 300 Teilnehmer, gekommen sind fast 17 mal so viele: Polizei und Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer am Samstagmittag auf 5000 Menschen. Unter dem Motto „Toleranz, Respekt, Vielfalt“ versammelten sich damit so viele auf dem Offenburger Marktplatz, wie sonst nur bei Liveübertragungen von Weltmeisterschaftsspielen der Fußball-Nationalmanschaft.