500 Mitarbeiter betroffen: Porsche schließt einstige Batterie-Hoffnung Cellforce und weitere Tochterfirmen

Einst als zentrales Projekt für Porsches E-Strategie geplant, wird die Cellforce Group nun komplett geschlossen. Porsche-Chef Michael Leiters spricht von „schmerzhaften Einschnitten“.
Porsche verschärft seine strategische Neuausrichtung und will drei Tochtergesellschaften schließen. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, sollen die Betriebe der Cellforce Group, der Porsche eBike Performance sowie die Cetitec GmbH geschlossen werden. Insgesamt sind von den geplanten Maßnahmen mehr als 500 Mitarbeiter betroffen.