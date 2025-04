500 Gäste gekommen: Altensteig verabschiedet seinen Bürgermeister Gerhard Feeß

Kinderbibelwoche in Überberg Bei den „Kids-Days“ vergeht die Zeit wie im Flug

Knapp 80 Kinder waren zu den „Kids-Days“ in Überberg angemeldet. Sie hörten spannende Geschichten und nahmen an einem Workshop, Gelände- und anderen Spielen teil. Am Sonntag gestalten sie den Gottesdienst in der Altensteiger Stadtkirche mit.