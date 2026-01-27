500 000 Ausleihen pro Jahr: Kinder dürfen bei Neugestaltung der Stadtbibliothek Freiburg mit entscheiden

Jede dritte Ausleihe in der Freiburger Stadtbibliothek ist von einem Kind oder einem Jugendlichen. Stolze 500. 000 Ausleihen kommen so über das ganze Jahr verteilt zusammen.

Bücher, DVDs, Filme und Videospiele: Die Stadtbibliothek am Münsterplatz bietet nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern und Jugendlichen leichten Zugang zu vielen Medien. Der Kinderbereich hat 35 000 Medien, die jedes Jahr 500 000 Mal ausgeliehen werden. Das macht etwa ein Drittel der gesamten Leihen in der Bibliothek aus.

Damit das Lesen im Kinderbereich in Zukunft noch mehr Spaß macht, bekommt er ein neues Aussehen. Und wer sind die Profis, wenn es um den Kinderbereich geht? Natürlich die Kinder! Am Samstag, 7. Februar, von 10 bis 13 Uhr am Münsterplatz 17 können sie bei einem Workshop vor Ort ihre Ideen, Anregungen und Wünsche nennen. Alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen kommen, teilt die Stadt mit.

Kinder dürfen bei ihrem Bereich mitbestimmen

Und ganz wichtig: Eltern sind verboten! Assistenzpersonen sind willkommen. Worum es geht: „Welche Medien wünsche ich mir? Was möchte ich ausleihen? Wo fühle ich mich wohl? Wie möchte ich sitzen?“ Diese und weitere Fragen bekommen die jungen Leseratten gestellt.

Ihr Feedback hilft dabei, die Kinderbibliothek sinnvoll umzugestalten. Die Kinderbeteiligung machen die Stadtbibliothek und das Kinderbüro Freiburg zusammen. Das ist das erste Mal, dass Kinder bei einer Umgestaltung mitmachen können, so die Stadt. Wer Interesse hat, meldet sich bis Mittwoch, 4. Februar, unter iris.steinhaeuser@freiburg.de an.