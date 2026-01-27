500 000 Ausleihen pro Jahr: Kinder dürfen bei Neugestaltung der Stadtbibliothek Freiburg mit entscheiden

Jede dritte Ausleihe in der Freiburger Stadtbibliothek ist von einem Kind oder einem Jugendlichen. Stolze 500. 000 Ausleihen kommen so über das ganze Jahr verteilt zusammen.
Bücher, DVDs, Filme und Videospiele: Die Stadtbibliothek am Münsterplatz bietet nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern und Jugendlichen leichten Zugang zu vielen Medien. Der Kinderbereich hat 35 000 Medien, die jedes Jahr 500 000 Mal ausgeliehen werden. Das macht etwa ein Drittel der gesamten Leihen in der Bibliothek aus.