5:0 zum Abschluss: SC Lahr sichert sich Rang sieben mit Kantersieg

Verbandsliga: SC Durbachtal - SC Lahr 0:5 (0:2). Die große Anspannung herrschte beim SC Lahr in Durbach, spätestens nachdem der Spielstand deutlicher wurde, nicht mehr. „Die ersten 20 Minuten hat der Gegner voll dagegengehalten und man hat gemerkt, dass sie sich gut verabschieden wollen. Nach unserem Führungstor wurde es aber deutlich einfacher für uns. Durbachtal hat klar nachgelassen und am Ende hätten wir sogar noch drei bis vier Tore mehr schießen können“, fasst Dino Piraneo, Co-Trainer des SCL, im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen.

Nach der ersten Trinkpause kam Lahr nach einer langen Flanke und einem Kopfball von Jannis Kalt zum 1:0, was der Dosenöffner für mehr Treffer an einem sonnigen Samstag war. Nach einem Lapsus von SCD-Schlussmann Daniel Herr war es Dominik Kaufmann, der für den Favoriten das 2:0 erzielte. So ging es dann auch in die Pause.

Im zweiten Abschnitt plätscherte die Partie vor sich hin bis Mick Keita auf 3:0 erhöhte. Der SCD hatte nichts mehr entgegenzusetzen und kassierte durch Pedro Allgaier das 0:4. Den Schlusspunkt setzte Konstantin Fries mit dem 5:0 für Lahr.

„Es war ein sehr gelungener Tag. Bei der Aufstellung haben wir im Vorfeld nicht gewürfelt, aber zur zweiten Halbzeit konnten wir auch Spieler reinbringen, die sich noch etwas mehr Einsatzminuten verdient hatten. Da war die Stimmung, auch auf der Bank, dann schon gelöst“, beschreibt der Lahrer Co-Trainer.

Qualifikationsrunde im Pokal kann sich das Team sparen

Nach dem Spiel gab es noch einen Mannschaftsabend, bei dem auf den siebten Tabellenplatz angestoßen werden konnte. Mit dem Kantersieg haben die Lahrer auch die letzte sportliche Hürde in dieser Saison genommen und die Runde in den Top acht der Liga beendet. Damit überspringt der SCL die Qualifikationsrunde in der kommenden Verbandspokal-Saison.

Viele der Dammenmühle-Kicker hatten nach dem letzten Saisonspiel die Koffer gepackt. „Sieben oder acht Kicker von uns sind gleich nach Mallorca aufgebrochen“, verrät Piraneo. Die Fußballer feiern auf der Partyinsel den Abschluss einer bockstarken Rückrunde, durch die sich das Team schnell aller Abstiegssorgen entledigt hatte. Der SCL stellt mit 33 Zählern die zweitbeste Rückrundenmannschaft der ganzen Liga.

Die Verantwortlichen und Spieler haben nun als Zuschauer auch nach dem Ende ihrer Saison noch eine wichtige Aufgabe. „Wir können zwar keine Spieler mehr für die Bezirksliga abstellen, werden unsere zweite Mannschaft im Saisonfinale allerdings emotional unterstützen“, erklärt Piraneo. Die Reserve hat noch ein Heimspiel vor der Brust – und zwar ausgerechnet das Derby gegen den FV Sulz. Dann steht für das Team wahrscheinlich die Relegation um die Landesliga-Teilnahme an. Für Piraneo entscheidet sich dann auch, ob er ab Sommer Cheftrainer eines Landesligisten wird.

Der Verein freute sich nach dem letzten Saisonspiel auf Facebook über zehn Jahre Verbandsligafußball. „Seit der Gründung des SC Lahr im Jahr 2015 spielen wir nun in der höchsten Spielklasse in Südbaden. Darauf dürfen wir alle sehr stolz sein. Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison und wünschen unserem Team eine erholsame Sommerpause“, heißt es dort. SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle (45. Naletilic), Fries, Wirth, Lehmann (45. Birkle), Häußermann (70. Rombach), Kalt, Zeyer, Kaufmann, Fleig (45. Allgaier), Keita. Tore: 0:1 Kalt (27.), 0:2 Kaufmann (38.), 0:3 Keita (58.), 0:4 Allgaier (86.), 0:5 Fries (88.).