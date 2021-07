17 Louis Armstrong hat den Jazz kräftig verändert – aber nicht nur den. Foto: imago/CTK Photo

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Sänger und Trompeter Louis Armstrong hat die Welt ein kleines bisschen besser gemacht. Vor fünfzig Jahren ist er gestorben.

Stuttgart - Flunkern konnte er natürlich auch ganz schön, der Jazzgigant und begnadete Entertainer Louis Armstrong, der auf seiner Trompete umwerfend wilde Geschichten erzählt hat. Als kleiner Junge, beteuerte der 1901 in New Orleans Geborene, habe er mal ein Baseballspiel besucht, als draußen vor dem Sportplatz die Kapelle von Joe „King“ Oliver den ausgelassenen Heimmarsch der Gäste einer Beerdigung angeführt habe. Oliver, eine Schlüsselfigur des frühen Jazz, sei groß in Form gewesen und mit einer solchen Macht ins obere Register seines Instruments gestiegen, dass es den Baseball in Fetzen gerissen habe.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen