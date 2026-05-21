50. Stetten-Turnier in Haigerloch: Vor elf Jahren kommt ein ganz besonderes Baby zur Welt

Wenn am Freitag das 50. Stetten-Turnier startet, dann ist auch die Familie Angermayer aus Stetten in der Pfalz dabei. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Beim bislang letzten Stetten-Turnier unterm Weinberg an Pfingsten im Mai 2015 haben Annika und Matthias Angermayer für ein absolutes Novum gesorgt: Mitten im Stetten-Turnier hat Annika Angermayer nämlich im Kreiskrankenhaus in Albstadt ihren Sohn Lewi zur Welt gebracht. Er ist bis heute das einzige Turnier-Baby, das während eines Stetten-Turniers das Licht der Welt erblickt hat. Und das, obwohl diese einmalige Sport- und Spaß-Veranstaltung schon seit 50 Jahren alljährlich neun verschiedene Stetten aus dem Süden der Bundesrepublik zusammenbringt.