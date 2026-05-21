50. Stetten-Turnier in Haigerloch: Vor elf Jahren kommt ein ganz besonderes Baby zur Welt

Wenn am Freitag das 50. Stetten-Turnier startet, dann ist auch die Familie Angermayer aus Stetten in der Pfalz dabei. Und das ist etwas ganz Besonderes.

Beim bislang letzten Stetten-Turnier unterm Weinberg an Pfingsten im Mai 2015 haben Annika und Matthias Angermayer für ein absolutes Novum gesorgt: Mitten im Stetten-Turnier hat Annika Angermayer nämlich im Kreiskrankenhaus in Albstadt ihren Sohn Lewi zur Welt gebracht. Er ist bis heute das einzige Turnier-Baby, das während eines Stetten-Turniers das Licht der Welt erblickt hat. Und das, obwohl diese einmalige Sport- und Spaß-Veranstaltung schon seit 50 Jahren alljährlich neun verschiedene Stetten aus dem Süden der Bundesrepublik zusammenbringt.​

Seit dem freudigen Ereignis sind inzwischen kaum zu fassende elf Jahre vergangen, aber im Gespräch mit unserer Zeitung, müssen der heute 39-jährige Haupterwerbslandwirt und seine 45-jährige Frau aus dem etwa 680 Einwohner zählenden Stetten in der Nähe von Kirchheimbolanden viel schmunzeln, wenn sie an die Umstände der Geburt zurückdenken.

Im VW-Bus ins Krankenhaus

Weil der TuS Stetten damals gute Chancen auf den Einzug ins Turnierfinale hatte, setzten sich die damals schwangere Annika Angermayer und ihr Mann relativ spontan in ihren VW-Bus und fuhren die etwa 260 Kilometer ins hohenzollerische Stetten, um bei einem möglichen Turniersieg mitfeiern zu können. Für Annika Angermayer fast eine Ehrensache. „Ich bin beim Stetten-Turnier dabei, seit ich 14 Jahre alt bin“, erzählt sie stolz im Gespräch.

Der Geburtstermin war eigentlich noch ein paar Tage weg und Annika ging es den Umständen entsprechend gut. Insofern gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass ihr mitten im Festzelt die Fruchtblase platzen könnte. Genau das ist dann aber passiert. Gott sei Dank war ihre Freundin und Hebamme Eva Bungert ebenfalls in Stetten dabei – sie hat schon Annika Angermayers ältesten Sohn, den heute 15-jährigen Luis auf die Welt gebracht. Kurzerhand wurde die Schwangere in den VW-Bus auf den Rücksitz gepackt und ins Kreiskrankenhaus nach Albstadt gefahren.

Geburt an Pfingstmontag

„Das Kind wird doch nicht mitten im Auto…“, die Aufregung, dass dieser Fall eintreten könnte, war groß. „Bei meinem Großen ging’s relativ schnell und man sagt, dass es beim zweiten Kind dann oft noch schneller geht“, erklärt Annika Angermayer. Aber der kleine Lewi war brav, ließ sich noch vier Stunden Zeit und kam schließlich mit einem Gewicht von 2700 Gramm um 0.30 Uhr am Pfingstmontag 2015 in Albstadt zur Welt.

Das freudige Ereignis machte im 30 Kilometer entfernten Stetten bei Haigerloch natürlich in Windeseile die Runde. Für die Verbreitung der frohen Kunde sorgte Matthias‘ Onkel Kai-Uwe Angermayer. Als Ortsbürgermeister von Stetten in der Pfalz – noch heute übt er dieses Amt übrigens aus – war er ganz offiziell beim Stetten-Turnier dabei.

Alle drei Söhne kicken

Nach überstandener Niederkunft folgte die Rückkehr ins heimatliche Stetten. Und auch in der Pfalz war die Geburt des Buben ein großes Gesprächsthema. Selbst die Fahrt dorthin war ein kleines Abenteuer. „Wir waren ja auf die Situation nicht vorbereitet und hatten nix dabei“, so die Mutter. Die vom Albstädter Krankenhaus bereitgestellte Bekleidung für den kleinen Erdenbürger durften die Angermayers deshalb behalten – im VW-Bus wurde er dann einfach für die Heimreise in Handtücher eingewickelt.

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Inzwischen ist Lewi schon fast ein Teenager und hat 2020 mit Leo auch noch einen jüngeren Bruder dazubekommen. Alle drei Angermayer-Jungs schnüren selbstverständlich die Kickschuhe für ihren Heimatverein TuS Stetten. Lewi zieht heute im Mittelfeld die Fäden und kommt jetzt in die D-Jugend, Luis spielt bald in der B-Jugend und der kleine Leo macht seine ersten fußballerischen Gehversuche auf grünem Rasen bei den Bambini.

Die Wochenenden sind also für Annika und Matthias weiterhin mit ständigen Besuchen der Fußballplätze ihrer Heimatregion verbunden.

Erinnerungsfoto an der Klinik

Überhaupt sind die Angermayers in ihrem Heimatverein ein fester Begriff: Lewis Uropa Erich Angermayer war in den 1970er-Jahren Vereinschef und Oma Hiltrud die Mitbegründerin der ersten Damenmannschaft – und Torfrau. Opa, Onkel, Papa und Mama – alle waren aktive Fußballer.

Beim 50. Stetten-Turnier sind die Angermayers natürlich mit dabei – diesmal sogar an allen vier Festtagen. Am Freitagmorgen geht’s los, übernachtet wird im Hotel Krone in Haigerloch. Die Vorfreude auf das Ereignis ist riesig, denn Sohn Lewi feiert am letzten Festtag nicht nur seinen elften Geburtstag, er darf wohl auch schon am Abend vorher bei der Siegerehrung dem Turniergewinner den Wanderpokal überreichen.

Geplant ist außerdem eine Fahrt ans Ebinger Krankenhaus, wo die Familie ein Erinnerungsfoto schießen möchte. Denn seit der Geburt waren die Angermayers nie mehr in Albstadt. „Es hat wohl alles so sein müssen“, rekapituliert Matthias Angermayer diese tolle Geschichte, die noch heute die Herzen bewegt.