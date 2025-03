Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Ettenheimmünster aus

1 Mit 50 Personen war die Ettenheimer Wehr vor Ort. Foto: Ullrich

In Ettenheimmünster ist es am Dienstagabend in der Münstertalstraße im Bereich der Ortsverwaltung zu einem Zimmerbrand gekommen.









