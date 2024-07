50 neue Arbeitsplätze: „Mewa“ vergrößert Standort in Meißenheim

In direkter Nachbarschaft zu den vorhandenen Betriebsgebäuden baut der Textildienstleister in Meißenheim eine zusätzliche Wäscherei.

Die Baufertigstellung ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Mit der Betriebserweiterung entstehen rund 50 neue Arbeitsplätze. Beim Richtfest am Mittwoch haben Ulrich Schmidt, Vorstand Produktion und Logistik der Mewa-Gruppe, und Bürgermeister Alexander Schröder zusammen mit weiteren Vertretern der Mewa-Gruppe den symbolischen letzten Nagel ins Gebälk des neu errichteten Gebäudes geschlagen.

Wie bei allen Mewa-Betrieben stehen auch in Meißenheim Umweltschutz und ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen an erster Stelle, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Dabei setze der geplante Neubau mit seinem Bau- und Energiekonzept neue Maßstäbe. „Das neue Betriebsgebäude erfüllt alle Voraussetzungen für eine Gold-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Nach unseren Erkenntnissen wird dies die erste Reinraumwäscherei in Europa sein, die komplette Klimaneutralität von Beginn an anstrebt“, so Ulrich Schmidt.

17 Millionen Euro werden in die neue Betriebsfläche investiert

Beispielsweise werde die Dampferzeugung unter anderem aus Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage unterstützt. Dieser Dampf werde in der Wäscherei eingespeist. Eine überarbeitete Prozesslogistik sorge für ergonomische Arbeitsabläufe mit kurzen Wegen.

Zirka 17 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die neuen Betriebsflächen. Auf einer Grundfläche von rund 1700 Quadratmetern werden außer der Reinraumwäscherei noch eine Näherei sowie Personalräume untergebracht sein. Auch ein Pausenraum mit Terrasse für die Mitarbeiter ist vorgesehen.

„Mit der Betriebserweiterung gewinnt der Mewa-Standort Meißenheim an Bedeutung. Künftig werden von hier aus Kunden im deutschsprachigen Raum mit Reinraumtextilien im Rundum-Service versorgt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Reinraumkleidung wird in sensiblen Bereichen wie medizinischen Einrichtungen, Laboren oder in der Elektrotechnik benötigt. Sie schützt Produkte und Geräte vor der Kontamination durch feinste Partikel. Die Pflege dieser Textilien beinhaltet daher spezielle Prozesse zur Dekontamination und Sterilisation. Mit der Erweiterung der Produktionsstätte in Meißenheim wird die Mewa-Gruppe ihr Serviceportfolio im Segment Reinraum weiter ausbauen. Zeitgleich wurde als weiterer strategischer Schritt auf diesem Weg der Reinraumreinigungs-Dienstleister Mikroclean in die Mewa-Gruppe integriert.