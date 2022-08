4 Am Samstagmorgen liegt der Großteil des Zeltes noch am Boden – am kommenden Wochenende werden hier die Gäste empfangen. Foto: Eberl

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es am Wochenende endlich wieder so weit: Das Schonacher Volksfest wird einmal mehr zahlreiche Besucher auf den Festplatz im Obertal locken.















Schonach - Am vergangenen Samstag bauten die Helfer des veranstaltenden Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schonach das Festzelt auf. Mehr als 30 Helfer standen ab 7 Uhr auf der Matte, weitere kamen im Laufe des Vormittags hinzu. "Wir hatten etwas Sorge, dass nach zwei Ausfällen der Elan der Helfer nachgelassen hat, aber der Zuspruch beim Aufbau belehrt uns eines Besseren!", freute sich der Vorsitzende des Fördervereins, Georg Schilli.

Das Zelt ist in diesem Jahr noch größer als gewohnt, insgesamt 50 Meter lang. Dafür, so erklärte Georg Schilli, werde die Bar nicht in einem separaten Zelt Platz finden, sondern im Hauptzelt. Und auch sonst hat sich einiges geändert: So steht das Zelt nun komplett anders als in den Vorjahren. "Grund dafür ist der Autoscooter des Vergnügungsparks Gebauer." Der ist nämlich so groß, dass er bei einem Aufbau wie in den Jahren zuvor gar keinen Platz mehr gefunden hätte. "Daher schieben wir das Zelt weiter Richtung Sportplatz und drehen es etwas." So werden die Festbesucher dann durch den Vergnügungspark ins Zelt kommen. "Wie das bei großen Volksfesten eigentlich auch gang und gäbe ist!", erklärte Schilli.

Zelt bietet knapp 3000 Besuchern Platz

Auch die Kaffee-Stube wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. "Wir integrieren Kaffee und Kuchen in die Haupttheke, das spart uns Personal", erklärt der Vereinsvorsitzende. Und schließlich wird die Bühne nicht mehr an der Längs- sondern an der Stirnseite platziert werden.

Insgesamt bietet das Zelt knapp 3000 Besuchern Platz, 200 Festzeltgarnituren laden zum Sitzen ein. Der Förderverein hofft, dass diese über die drei Festtage auch gut belegt sein werden. Das Programm bietet auf jeden Fall viel Unterhaltung, und auch die Speisekarte lässt keine Wünsche offen.

Innenausbau beginnt früher als sonst

Ab Montag, früher als sonst, werde man dann mit dem Innenausbau beginnen. "Wir nehmen uns etwas mehr Zeit, weil der Aufbau ja doch einige Veränderung mit sich bringt", erklärte Schilli.

Das Volksfest-Programm an drei Tagen

Eröffnet wird das Fest am kommenden Samstag um 15 Uhr. Nach dem Festumzug wird im Festzelt das erste Fass Bier angestochen. Danach spielt die Kurkapelle Schonach zur Unterhaltung, ab 20.30 Uhr rockt der Bock dann mit der Partyband "Mission 2 Party" das Festzelt im Obertal. Am Sonntag geht es mit der Tischmusik der Kurkapelle Schonach weiter, nachmittags spielt die Blaskapelle "Peng" auf und abends wird die große Tombola verlost, bei der als Hauptpreis ein E-Bike lockt. Am Montag wird ab 12 Uhr Mittagessen serviert; hier gibt es dann auch endlich wieder die Haxen vom Grill. Nachmittags spielt die Schochenbacher Spätlese, und nach dem Handwerkervesper wird die Band "Hautnah" das Ende des 51. Schonacher Volksfestes einläuten. "Und wie immer ist der Eintritt an allen Tagen frei!", stellte Georg Schilli fest.