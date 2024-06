50 Jahre Volkshochschule: Lernen Balinger besonders gerne?

1 Die 50-Jahr-Feier der Volkshochschule Balingen wurde dafür genutzt, allen Lehrkräften und der Leiterin Nadine Breisch (erster Reihe, Dritte von links) in einem großen Rahmen zu danken. Der frühere Chef Ottmar Erath rief so manche Anekdote in Erinnerung. Foto: Schweitzer

Balingen übertrumpft den Landesdurchschnitt bei weitem: Die Volkshochschule hat ihr Angebot seit der Gründung um 2500 Prozent erhöht.









Die Lust zu lernen und sich weiterzubilden scheint in der Eyachstadt groß zu sein. Den besten Beweis lieferte am Freitag der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Volkshochschule. Fast reichte die Breite der Stadthallenbühne für die Vielzahl an Lehrkräften nicht aus. Denn sie alle durften nach einem abwechslungsreichen, gut zweistündigen Programm nach vorne kommen, wo ihnen ihre Chefin Nadine Breisch vor zahlreichen prominenten Gästen dankte und Blumen überreichte.