50 Jahre: Vogelfreunde Geislingen feiern Jubiläum

Seit 50 Jahren gibt es bereits die Vogelfreunde in Geislingen. Nun nehmen sie mit neuen Mitgliedern und neuem Ausschuss wieder Fahrt auf.
Bei vielen Mitgliedern über 70 hat der Verein keinen Nachwuchs mehr gehabt“, sagt der 28-jährige Marvin Birkle, der inzwischen von seinem Vater den Vorsitzendenposten übernommen hat. Die Aktivitäten der Vogelfreunde Geislingen waren zuletzt stark eingeschränkt. Neben der Hauptversammlung als Pflichtveranstaltung gab es noch das Sommergrillen und die Weihnachtsfeier.