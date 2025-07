Gabi Köngeter, seit der vergangenen Mitgliederversammlung Vorsitzende, begrüßte eine ansehnliche Zahl von Gästen, unter ihnen Ehrenmitglieder und Bürgermeister Andreas Braun.

Der Akkordeonspielring Unterkirnach unter der Leitung von Luitgard Straub sorgte für die passende musikalische Umrahmung.

„Es wurde in 50 Jahren viel bewegt. Es ist toll, was so eine Gemeinschaft, die immer zusammengehalten hat, bewegen konnte“, erklärte Gabi Köngeter.

Bürgermeister Andreas Braun wusste, dass der Club nach der Gründung nur ein „Club für Reingeschmeckte“ war, nur ein tapferer Unterkirnacher – das war Roland Peduzzi – war dem Verein beigetreten, so Braun.

Becker- und Graf-Boom

Es kam der Becker- und Graf-Boom, der dem Verein gut tat. Später flachte die Begeisterung wieder etwas ab, doch der Tennisclub stellte sich gegen alle Widrigkeiten und konnte sogar wieder eine aktive Mannschaft aufstellen, lobte er. Ein Geschenk hatte der Bürgermeister auch mitgebracht, einen großen Sonnenschirm, ein sinnvolles Geschenk, wenn die Sonne doch immer häufiger vom Himmel sticht.

Bernhard Uhl, Sprecher für alle Vereine, richtete die Glückwünsche der Vereinsmitglieder aus, diese hatten gesammelt, sodass Buhl ein Geschenk für die Jugendarbeit an Gabi Köngeter übergeben konnte.

Gute Nachbarschaft

Martin Kuberczyk, er war lange Vorsitzender des FC, sprach von den guten nachbarschaftlichen Beziehungen mit dem TC. „Ich bin sicher, dass das gute nachbarschaftliche Verhältnis so weitergeführt wird“, wünschte er.

Hartmut Böhlefeld blickte zurück auf fünf Jahrzehnte Leidenschaft, nachdem 1975 die Idee entstanden war, einen eigenen Tennisclub zu gründen. Am 12. Dezember 1975 wurde der Verein offiziell gegründet.

Anlage 1976 eröffnet

Der damalige Bürgermeister Siegfried Baumann stellte Tennisplätze in Aussicht. Am 6. Juni 1976 wurde die Anlage eröffnet. Ein Bauwagen ersetzte das Clubhaus, Waschgelegenheit war ein Wasserhahn, der an den Platzregner angeschlossen war. Für die Toilette fürs kleine Geschäft führte der Weg zum Viehdurchlauf der Familie Bähr, so Böhlefeld.

Bei dem ersten Vereinsturnier durften die noch ahnungslosen Tennisspieler den Aufschlag noch von unten ausführen. 1981 begann der Bau des Clubhauses, 1999 wurden die Plätze schon saniert und erweitert, bald kam das 25-jährige Jubiläum. Heute zählt der Verein 123 Mitglieder.

Ehrungen

Gabi Köngeter ehrte die treuesten Mitglieder, die schon 50 Jahre dabei sind. Das sind Siegfried Bayer, Walter Dold, Wilfried Kaiser, Karlheinz Krist, Christine und Günter Pawlik. In Abwesenheit geehrt wurden Siegfried Baumann, Inge Federer, Heide Kessler, Siegfried Spauszus und Christa Zeidler.

Showkampf

Anschließend ging es zum Tennisplatz zum Showkampf von Robin Männi gegen Bekir Cinar und dann zum gemütlichen Beisammensein mit Fotoschau im Festzelt des FC.