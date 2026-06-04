50 Jahre Teil der Südwest-Messe: Ein halbes Jahrhundert voller Kinderlachen in VS

Das Kinderland auf der Südwest Messe in Villingen-Schwenningen ist eine feste Konstante – und das seit 50 Jahren.
Für Dieter Sirringhaus, der seit 1976 der treibende Motor hinter diesem Angebot für die jüngsten Messebesucher ist, ist es weit mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist ein Stück Lebensgeschichte, ein Ort voller Erinnerungen, Begegnungen und kleiner Wunder. Rund 5000 Menschen besuchen jedes Jahr das Kinderland, viele von ihnen seit Generationen. „Manche Eltern erzählen mir, dass sie schon als Kinder hier waren“, sagt Sirringhaus, „und jetzt bringen sie ihre eigenen.“