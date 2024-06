50 Jahre Städtepartnerschaft: So feierten die Trossinger goldene Hochzeit mit den Clusern

So feierten die Trossinger goldene Hochzeit mit den Clusern

9 Eröffneten den Parc de Trossingen in Cluses: Gérard Deleye (Cluses-Komitee), Muriel Maubec (Trossingen-Komitee), Bürgermeisterin Susanne Irion und Bürgermeister Jean Phillipe Mas. Foto: Elke Reinauer

Die grauen Wolken, die das ganze Wochenende über Cluses hingen, spiegelten nicht die Stimmung wieder, die in Trossingens Partnerstadt herrschte. Festlich, Ausgelassen und emotional wurden 50 Jahre Partnerschaft gefeiert und der Freundschaftsvertrag erneuert.









Link kopiert



50 Jahre Städtepartnerschaft, 50 Jahre Austausch zwischen Trossingen und Cluses. In dieser Zeit wurden 200 000 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt, an die 37 000 Liter Bier getrunken und 450 Treffen des Cluses-Komitees durchgeführt, hatte Gérard Deleye, Vorsitzender des Komitees, ausgerechnet. Während des Festakts am Samstag auf dem Charles-de-Gaulle-Platz präsentierte er den Gästen Zahlen und Fakten.