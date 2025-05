50 Jahre Stadt Albstadt: Albstadt als Scrabble-Spiel – von S bis 3XL

1 Kai Gminder, Roland Tralmer, Christof Kunze, Geschäftsführer bei der Firma Daiber, und Martin Roscher (von links) präsentieren die Werbeartikel zum Stadtjubiläum. Foto: Horst Schweizer Am dritten Juli-Wochenende feiert die Stadt Albstadt ihr 50-jähriges Bestehen – dazu gibt es nun auch Taschen, T-Shirts, Taschen und Base-Caps.







So ein runder Geburtstag will textil umrahmt sein. Die Stadt Albstadt hat dafür die Tailfinger Firma Daiber mit ins Boot geholt und Eventmanagerin Prisca Hille – zuständig für das Stadtjubiläum – hat eine Grafik geschaffen, die Albstadt mal ganz anders zeigt: In den Umriss der Markungsfläche sind die Namen der neuen Stadtteile eingezeichnet, jeder – fast – in der ihm zukommenden Größe und dort, wo er hingehört – ein Scrabble-Stadtplan sozusagen, auf dem Topographie zur Typographie wird.