Zahlreiche Gäste, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeitende, Familien, Vertreter der Gemeinde und Kirchengemeinde, sowie Ehrengäste und ehemalige Bürgermeister waren der Einladung gefolgt und erlebten einen Tag voller Erinnerungen, Begegnungen und strahlender Kinderaugen.

Der feierliche Auftakt wurde in der Sankt Jakobuskirche zelebriert. Passend zu der von den Kindern in der Kirche aufgeführten Geschichte „Das Gänseblümchen Fredericke“, fand auch Pfarrer Shibu Vincent Pushpam einfühlsame Worte für die Kinder, Familien und Gäste und spendete einen feierlichen Segen. Das Gänseblümchen steht symbolisch für Freundschaft, Wachstum und Beständigkeit. Die Erzählung zog sich auch optisch durch das gesamte Fest: Fenster- und Tischdekorationen zeigten Gänseblümchen in verschiedenen Variationen.

Ein besonderer Moment: die Würdigung von Hilde Wäschle

Bürgermeister Walter Sieber fand in seiner Ansprache anerkennende Worte für das Engagement des Teams und betonte den wichtigen Platz des Kindergartens in der Gemeinde. Ein besonderer Moment war die Würdigung von Hilde Wäschle. Die „Mutter des Kindergartens“, wie Sieber sie betitelte, hatte Anfang der 70er-Jahre maßgeblich zur Entstehung des Kindergartens beigetragen und die Einrichtung in den Anfängen begleitet und geprägt.

Walter Sieber hat eine Überraschung mitgebracht

Als Zeichen der Wertschätzung erhielten Hilde Wäschle, sowie die Mitarbeiterinnen und weitere Unterstützer Blumen und Präsente. Vor allem für die aktuellen Kinder, letztendlich aber auch für die gesamte Einwohnerschaft hatte Walter Sieber eine Überraschung in petto: Der Vorplatz des Bürgerhauses wird seit Kurzem durch zwei Zierkirschbäume und einen Stein mit einer Namenstafel der aktuellen Kindergartenkinder im Jubiläumsjahr, sowie dem Kindergartenlogo geziert. Unterstützt wurde diese schöne Idee vom Landratsamt, sowie die Baum – und Rosenschule Karle in Dautmergen.

Früher und heute

Auch der Elternbeiratsvorsitzende dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und die gelungene Organisation des Festes. Besonders hob er die herzliche Zusammenarbeit im Elternbeirat und mit dem Kindergarten-Team hervor.

Leiterin Carolin Baasner blickte in ihren Grußworten auf fünf Jahrzehnte Kindergartenarbeit zurück. Auch den Gedanke „Früher und heute“ griff Baasner auf – eine Verbindung, die bei vielen Gästen Erinnerungen an eigene Kindergartenzeiten weckte und bei ihr die Frage aufwarf, wo denn plötzlich Falten, graues Haar und Kreuzschmerzen herkommen – sei doch die eigene Kindergartenzeit noch gar nicht so lang her…

Klausi Klücklich zeigt Seifenblasenkunst und Zaubertricks Foto: Baasner

Im Anschluss an den offiziellen Teil verwandelte sich das Kindergartengelände in einen bunten Festplatz: Eine Hüpfburg, Kinderschminken und vor allem der beliebte und bekannte Clown „Klausi Klücklich“ mit seinen Seifenblasen, seinem Witz und Charme, sorgten für ausgelassene Kinderfreude. Zudem konnten die Räumlichkeiten konnten besichtigt werden, eine Präsentation entführte die Gäste mit Bildern durch die letzten 50 Jahre. Die Eltern hatten ein großes Buffet mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Snacks vorbereitet, das regen Zuspruch fand.

Zum Ausklang stattete der Musikverein Zimmern unter der Burg nach seinem Auftritt beim Kreismusikfest in Rangendingen dem Fest noch einen kurzen Besuch ab und setzte mit einem musikalischen Geburtstagsständchen einen stimmungsvollen Schlusspunkt.