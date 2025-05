50 Jahre Sommerhit: Kann man Rudi Carrells Sommer-Hymne heute noch singen?

2 Rudi Carrell starb 2006, sein Hit ist aber unsterblich: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer" (Archivfoto) Foto: Schilling/dpa

Vor 50 Jahren gelang Rudi Carrell mit «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer» ein Kult-Hit. Bis heute ist das Lied unsterblich. Ein Meteorologe sagt indes: «Carrell wurde von der Realität überholt.»









Köln - Einer der sonnigsten Schlager der deutschen Musikgeschichte wurde in einer dunklen Nacht geschrieben. An einem Abend im Jahr 1975 setzte sich Moderator Rudi Carrell in seinem Bauernhof bei Bremen in die Wohnküche. Ihm gegenüber: der Liedtexter und Sketch-Schreiber Thomas Woitkewitsch. Unter dem Tisch: ein Kasten Bier. Und Carrell sagte: "Jetzt lass dir mal was einfallen."