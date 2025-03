„Es war ein sehr herausforderndes Jahr für alle Vorstandsmitglieder sowie gegründeten Orga-Gruppen mit anspruchsvollen Events“, stellte SG-Vorsitzender Dominik Schmid im Rahmen der Hauptversammlung fest.

Das Vereinslogo modernisiert Unter dem Motto „SGeht immer was!“ lud der Verein jeden Monat zu einem Event ein. Neben der Jubiläumsfasnet, einem offiziellen Jubiläumsfestakt mit Ehrungsabend, dem EM-Biergarten mit Public-Viewing zogen auch das Ü40-AH-Meisterschaftsturnier sowie SG-Weihnachtsdorf mit SG-Weihnachtsmarkt und der Comedy-Abend mit dem Trio „Eure Mütter“ etliche Menschen an. Im Zuge des Jubiläums wurde auch ein 50-Jahre-Logo geschaffen sowie das Vereinslogo modernisiert.

Feste feiern und etwas Gutes tun „Für unsere Vorstandschaft war klar, dass wir nicht nur Festen und Feiern möchten, sondern auch was Gutes tun wollen“, teilte Schmid den Mitgliedern mit. „So sammelten wir nicht nur Kronkorken in Massen sondern konnten auch eine beachtliche Summe von 10 050 Euro die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ der Uniklinik Tübingen und 450 Euro an „A Light For Christmas“ übergeben“, verdeutlichte der Vorsitzende. Aktuell (Stand Dezember 2024) zählt der Verein 277 Mitglieder, wovon 158 der Sparte Fußball und 119 in den Sparten Kinder-Tanzen, Kinder-Turnen, Eltern-Kind-Turnen und Männergymnastik aktiv sind. Letztere beide Sparten sind erst im Jubiläumsjahr entstanden, wobei mit Yoga die Gründung einer weiteren Sparte derzeit in Aussicht steht.

In der neuen Runde nur noch eine Mannschaft

Fußballsparte mit wesentlichem Schwund an Spielern Bedauerlicherweise hat die Fußballsparte einen wesentlichen Schwund an Spielern zu beklagen, wie Spartenleiter Mike Schlotter mitteilte. Schlotter bemängelte zudem die Trainingsbeteiligung in der letzten Spielrunde, in der die SG mit dem 12. Rang abschloss. Neben dem Abgang des Trainers musste das Team auch den Abgang von sechs Spielern zur Saison 24/25 verkraften. „Aufgrund dieser Abgänge und teilweise fehlender Bereitschaft hat man sich dazu entschieden, in der neuen Runde nur noch mit einer Mannschaft zu starten“, erklärte Schlotter. Nach zwei weiteren Abgängen konnte die „SGM Dettlingen/Bittelbronn/Schopfloch/Dießen“ Kevin Schlotter zurück gewinnen, der neben dem neuen Trainer Wolfgang Mey als Spielertrainer fungiert.

Spieler der AH helfen bei den Aktiven aus Seinen Dank richtete Schlotter unter anderem an die Spieler der AH, die oftmals bei den Aktiven aushelfen. „Ohne Euch wäre es nicht möglich sonntags eine Mannschaft stellen zu können“, verdeutlichte der Spartenleiter. Zu Rückrundenbeginn belegte die Mannschaft mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 18:78 den letzten Platz in der Kreisliga A3(Süd). Auch im Pokal ließ der Erfolg auf sich warten. Das Team schied in der ersten Runde aus.

Mannschaft der A-Junioren zur Rückrunde abgemeldet

Sportliche Ereignisse des Fußball-Nachwuchses Jugendleiterin Britta Stoll ging in ihrem Bericht ausführlich auf die sportlichen Ereignisse des Fußball-Nachwuchses ein. So belegten unter anderem die D-Jugend-Mannschaften in der vergangenen Saison den dritten und zweiten Tabellenplatz in ihrer Staffel. Zu Beginn der laufenden Saison konnte der Verein wieder in allen Klassen Mannschaften melden. Dennoch musste die Mannschaft der A-Junioren zur Rückrunde aufgrund Spielermangel abgemeldet werden. Sehr reges Interesse herrscht hingegen an der Kindertanzgruppe, die mit aktuell 22 Teilnehmern im zweiten Jahr des Bestehens gut ausgelastet sei.

Zahlreiche Veranstaltungen sind geplant In seinem Ausblick gab Schmid bekannt, dass der Verein auch künftig dem Jubiläumsslogan treu bleiben wird. Dementsprechend geht auch im kommenden Jahr wieder Vieles bei der SG. Zwar entfalle das Muttertagsessen in 2025, wofür jedoch andere Veranstaltungen geplant sind. Darunter das Schiedsrichterjubiläum, für welches die Planungen bereits laufen sowie die Beteiligung am Biergartenfest Bittelbronn. Auch habe sich der Verein für die Ausrichtung eines Relegationsspiels beworben. Neben der Schlachtplatte stehen unter anderem noch ein Wildwochenende und verschiedene Weihnachtsfeiern auf der Agenda der SG.

Wahlen und Ehrungen bei der Sportgemeinschaft Dettlingen/Bittelbronn

Die Wahlen

bei der SG Dettlingen-Bittelbronn brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender (Spielbetrieb) Dominik Schmid, Kassiererin Jasmin Dettling, Schriftführer Sebastian Hanfstein, Jugendleiterin Britta Stoll, Abteilungsleiter Fußball Mike Schlotter, Ausschus Lea Schäuffele, Daniel Leon, Daniela Buckenberger, Daniel Torkler, Kassenprüfer: Edgar Hanfstein und Theo Walz.

Hochkarätige WLSB-Ehrungen

gab es durch Vize-Sportkreispräsident Uwe Beyer für verdiente Mitglieder verliehen. So erhielten Stephan Schatz und Simon Eiseler für ihr Engagement im Verein die WLSB-Ehrennadel in Bronze, während Daniel Leon mit der WLSB-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde. In diesem Zuge wurde auch Sabine Eisseler-Müller für ihre 25-jährige passive Mitgliedschaft mit der silbernen Vereinsauszeichnung geehrt.