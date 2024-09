50 Jahre Schuhhaus Duldinger: Eine Erfolgsgeschichte in dritter Generation

1 Jasmina Bressel (links) und Jutta Weißer stoßen in den frisch renovierten Räumen auf 50 Jahre Schuhhaus Duldinger an. Foto: Lutz Rademacher

Das Schuhhaus Duldinger feiert in diesen Tagen den 50. Geburtstag. Der Familienbetrieb wird bereits in dritter Generation geführt.









Das Schuhhaus Duldinger an der Josefstraße feiert in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag. Was 1974 als Beschäftigungstherapie für eine unterforderte Mutter begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte, die sich nun in zweiter und dritter Generation fortsetzt. „Die Kinder waren sehr selbstständig und mir war einfach langweilig“, blickte Thekla Duldinger 2010 in einem Interview zurück.