Zum Festakt in der neuen Murgtalhalle gab es ein buntes Programm und viele gute Worte der geladenen Gäste zum Jubiläum. Die Schulgemeinschaft hatte sich einiges einfallen lassen – von Musikbeiträgen bis zu einem Sketch der Elternvertreterinnen.

Zunächst war es jedoch Schulleiterin Karin van Kemenade vorbehalten, einen Blick in die Vergangenheit und auf die 50-jährige Schulgeschichte zu werfen. „Du bist mit 50 Jahren eine stattliche Madame, und auch einige Schönheitsoperationen hast du hinter dir“, wandte sie sich mit liebevollen Worten zunächst direkt an ihre Schule.

Van Kemenade erinnerte daran, dass das Schulgebäude, errichtet auf einer ehemaligen Mülldeponie, 1975 fertiggestellt wurde, und an die zahlreichen An- und Neubauten sowie Sanierungsmaßnahmen in den folgenden Jahrzehnten.

Schulrat Henne gratuliert

„Die Johannes-Gaiser-Realschule möchte ein verlässlicher Bildungspartner sein. Es gilt mehr denn je, den Unsicherheiten der Zeit zu begegnen“, betonte die Schulleiterin, die allen Helfern und Unterstützern herzlich dankte.

Schulrat Karl Henne vom Staatlichen Schulamt in Rastatt ging auf das Schulprofil ein und sprach von einer guten Ausstattung. „Aktuell werden 402 Schüler und Schülerinnen von 35 Lehrkräften hier unterrichtet, in all den Jahren musste sich die Schule den zeitlichen Gegebenheiten anpassen, die einem starken Wandel unterliegen“, sagte Henne. Kinder von heute hätten eine andere Wirklichkeit. Henne wünschte der Schule weiterhin eine gewisse Leichtigkeit und dankte der Gemeinde Baiersbronn für die Bereitstellung der finanziellen Mittel.

Viele Beiträge gab es von den Schülern zum runden Geburtstag ihrer Schule. Foto: Monika Braun

In den kurzen Redepausen gab es Gesangs- und Tanzvorführungen unter der Leitung der beiden engagierten Musiklehrer Carmen Giebler und Christoph Robl, der am Keyboard viele Stücke begleitete.

Ruf bringt Torte mit

Bürgermeister Michael Ruf bescheinigte der Schule, ein lebendiger Ort und wichtiger Teil der Gemeinde zu sein, an dem die Kinder sich zu Persönlichkeiten entwickeln könnten. „50 Jahre Johannes-Gaiser-Realschule bedeuten 50 Jahre Bildung, Begegnung und Begleitung junger Menschen auf ihrem Weg ins Leben“, so Ruf.

Die Schule sei nicht nur ein Ort, an dem Wissen vermittelt werde, sondern auch Werte vorgelebt würden. In einer Zeit, in der sich alles wandele, bleibe Bildung ein sicheres Fundament, und die Gemeinde tue alles, um die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Ruf hatte eine Geburtstagstorte mitgebracht und überreichte diese an die Schulleiterin.

Schuldekan hat Birnenschnaps dabei

Weitere Grußworte sprach Personalrat Bernhard Baumstark, der von der malerischen Lage der Schule schwärmte und ihr einen Wohlfühlcharakter bescheinigte. Hans Jörg Dieter, Schuldekan im evangelischen Kirchenbezirk, ging auf die Frage ein, was real sei, und hatte für die Schulleitung einen Birnenschnaps für „Notstände“ als Geschenk dabei.

Schulsprecher Christian Züfle erzählte, was ihn mit der Schule verbinde, und berichtete über seine Erfahrungen.

Aktionsprogramm auf dem Gelände

Karin van Kemenade dankte allen Helfern und insbesondere den Schülern, Eltern und Lehrern für ihren Einsatz für das Jubiläum und freute sich auf ein buntes Schulfest im Außenbereich. „Ihr seid der Wahnsinn“, sagte sie.

Bei schönem Wetter und gutem Besuch wurde ein buntes Aktionsprogramm in den Klassenzimmern und auf dem Schulgelände geboten. Eine Hüpfburg, Spielstraßen und Kinderschminken waren nur ein Teil des großen Angebots, das bestens ankam.