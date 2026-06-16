50 Jahre Nusplinger Schachclub: Opa Riemers Zwiebelwurst und ihr Einfluss auf die Vereinsgeschichte

Es ist ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren wird in Nusplingen organisiert Schach gespielt. Am Wochenende wurde im Bäratal das Spiel der Könige deshalb groß gefeiert.
Ein Mann ist aus der jüngeren Geschichte des Geburtstagsvereins nicht mehr wegzudenken: Andreas Riemer. Bekannt durch seinen charakteristischen blauen Arbeitsmantel und seinen Motorroller, fungiert er nicht nur als Hausmeister der Gemeindeverwaltung, sondern auch als Vorsitzender des Nusplinger Schachclubs. Im Jahr des 50-jährigen Bestehens ist der Vereinschef zufrieden – und das liegt nicht nur am aktiven Spielbetrieb, sondern auch an der soliden Kinder- und Jugendarbeit. „Dafür steht unser Verein seit jeher“, zeigt sich Riemer stolz. 50 Jahre Springergabeln und Schäfermatt bedeuten in Nusplingen also auch Training, Ausflüge und viel Programm für den Nachwuchs.