50 Jahre Nusplinger Schachclub: Opa Riemers Zwiebelwurst und ihr Einfluss auf die Vereinsgeschichte

Es ist ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren wird in Nusplingen organisiert Schach gespielt. Am Wochenende wurde im Bäratal das Spiel der Könige deshalb groß gefeiert.

Ein Mann ist aus der jüngeren Geschichte des Geburtstagsvereins nicht mehr wegzudenken: Andreas Riemer. Bekannt durch seinen charakteristischen blauen Arbeitsmantel und seinen Motorroller, fungiert er nicht nur als Hausmeister der Gemeindeverwaltung, sondern auch als Vorsitzender des Nusplinger Schachclubs. Im Jahr des 50-jährigen Bestehens ist der Vereinschef zufrieden – und das liegt nicht nur am aktiven Spielbetrieb, sondern auch an der soliden Kinder- und Jugendarbeit. „Dafür steht unser Verein seit jeher“, zeigt sich Riemer stolz. 50 Jahre Springergabeln und Schäfermatt bedeuten in Nusplingen also auch Training, Ausflüge und viel Programm für den Nachwuchs.

Andreas Riemer zeigt auf zwei historische Fotoaufnahmen an der Wand des Schachheims. Untrennbar verbunden mit den ersten Jahren des Clubs und dessen Gründung waren Makar Klaiber, Anton Ritter, Thomas Moser, Dieter Kirchmair, Eduard Behnke sowie Georg und Walter Klaiber. Anfangs, erzählt Riemer mit einem kleinen Lächeln, hätten sich die Schachbegeisterten in der Küche vom „Machare“ getroffen, bei Makar Klaiber nämlich, dem Vater von Georg „Fahrrad-Schorsch“ Klaiber. Letzterer war übrigens selbst Vereinschef im Schachclub – und zwar in den Jahren 1990 bis 1996.

Andreas Riemer ist stolz auf die 50-jährige Geschichte des Schachclubs Nusplingen und das schmucke Schachheim. Foto: Katja Weiger-Schick

Offiziell gegründet wurde der Schachclub im Gasthaus Hirsch – und genau dort trafen sich die Interessierten schließlich zum Training. Geändert hat sich im Lauf der Jahre lediglich der Trainingsort, denn zwischenzeitlich nennt der Verein einen eigenen Raum in der heutigen Kita sein Eigen. Geblieben sind bis heute der freitägliche Trainingstermin sowie die enge Kooperation mit der Nusplinger Kallenbergschule. Denn diese war einst in der heutigen Kita beheimatet.

Neue Heimat in Nusplingen

In den Anfangsjahren hatten die Vereinsmitglieder ihre eigenen Figuren und Bretter zum Trainieren mitgebracht, berichtet Riemer mit einem kleinen Blick in die Historie. Um einen geregelten Spielbetrieb zu gewährleisten, seien nach einer erfolgreichen Spendenaktion Schachuhren und Spielmaterial gekauft worden. Die Wendejahre, Mauerfall und Wiedervereinigung, da kann Riemer persönlich am besten mitreden, veränderten auch das Vereinsleben des Schachclubs. Zwei, drei neue Mitglieder fanden den Weg ins Bäratal – darunter auch Andreas Riemer höchstpersönlich. „Ja, auch mich hat die deutsche Geschichte nach Nusplingen gespült“, lacht er heute mit einem Augenzwinkern. Längst sind Riemer und seine Frau hier heimisch geworden.

Etliche der Reisen, die die Schach-Mitglieder gemeinsam unternahmen, führten konsequenterweise zu Opa Riemer nach Calbe an der Saale. Ja, Ost und West rückten auch in jenen Jahren im Schachclub enger zusammen. Opa Riemers legendäre Zwiebelwurst mochte daran ihren Anteil gehabt haben. Und zuvorderst der damalige Zahnarzt Ismet Antakli, der Riemer beim Praxisbesuch zum Training herzlich einlud. Der Rest ist (Vereins-)Geschichte. Riemer indes fand Gefallen an der Gemeinschaft – und am Mix aus Strategie, Konzentration und Fairness.

Die erste Mannschaft der A-Klasse aus der Saison 1988/89 holte den Meistertitel: Rolf Nepple, Georg Klaiber, Armin Mauch, Anton Ritter, Uwe Stier, Ismet Antakli, Murat Antakli, Katharina Schreiber sowie Walter Klaiber. Foto: Archiv Schachclub Nusplingen

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte: Steffen Mayer, Markus Klaiber, Frederik Skorzinski und Anika Keller nahmen im Jahr 2003 an den deutschen Vierer-Mannschaftsmeisterschaften in Burg Stargard teil. Seit der Einführung der Jugend-Grand-Prix-Serie, merkt Riemer mit Stolz an, seien die Nusplinger regelmäßig Ausrichter der größten Jugendturniere im Bezirk. Ingo Klaiber, der im Jahr 2010 die Schachjugend übernahm, läutete ein erfolgreiches Zeitalter für den Nachwuchs ein. Andreas Riemer freut sich, dass Sam Karle, der junge Spitzenspieler des Schachclubs, neben weiteren Titeln und Auszeichnungen, sogar das Halbfinale des Württembergischen Pokals erreichte.

Festakt und Schachpartien

Das runde Jubiläum wurde am vergangenen Samstag in großem Stil in der Festhalle begangen. Um 13 Uhr starteten die Schachturniere. Einerseits stand das Team-Euro-Kombinationsturnier für Viererteams in sechs Runden Schnellschach auf dem Programm, gepaart mit Quizrunden. Dazu gesellte sich andererseits das Laien-Schach-Kombinationsturnier in Zweierteams, ebenfalls über sechs Runden Schnellschach mit Quizrunden. Beim Festakt am Abend gab es neben einem kleinen Rückblick auch zahlreiche Ehrungen. Fanfarenzug und Musikverein lieferten den guten Ton. Anschließend sorgte die Partyband „Style“ für Stimmung.