4 Die Jungbären und Jungtreiber aus Leinstetten genießen das sonnige Wetter und die tolle Stimmung. Foto: Steinmetz

Beim Kinderumzug in Leinstetten strahlen die Narren mit der Sonne um die Wette. Zwölf Zünfte haben den Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ob Bär, Lauser, Schnecke oder Hexe – die Stimmung war bei allen bestens.









Für einen Kinderumzug konnte das Wetter nicht schöner sein: Richtig frühlingshaft war es, als sich die Narren am Samstagnachmittag in Leinstetten in Bewegung setzten.