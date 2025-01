Partyschlager zum Narrentreffen Rübe bringt Song über Herrenzimmern an den Start

In Herrenzimmern steht das Narrentreffen vor der Tür. Für Partyschlager-Liedermacher Simon „Rübe“ Seifried Anlass, musikalisch zu vertonen, was sein Heimatdorf so besonders macht. Dafür hat er sich Unterstützung ins Boot geholt.