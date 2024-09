50 Jahre MV Grünmettstetten: Zum Auftakt des Festwochenendes legen bekannte DJs auf

Das große Festzelt auf dem Festgelände beim Sportplatz im Murgental steht, die Vorfreude der Verantwortlichen ist groß: Von Freitag, 20. September, bis Montag, 23. September, lädt der Musikverein Grünmettstetten zum großen Jubiläumsfest ein. Vier Tage lang feiert der Verein auf dem Festgelände im Murgental sein 50-jähriges Bestehen in Kombination mit dem 41. Herbstfest mit Schlachtplatte und dem 11. Oldtimertreffen.

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf festhungrige Gäste aus nah und fern und begrüßen unsere treue Festgemeinde an diesem Wochenende mit angesagten DJs, Livemusik und vielfältigem kulinarischem Essensangebot“, so die Verantwortlichen.

Die Feierlichkeiten begannen bereits im April mit einem Jubiläumsabend und der Einweihung des neuen Probelokals im Juli. Der Neubau markiert einen wichtigen Meilenstein in der Vereinsgeschichte und wurde pünktlich zum Jubiläum fertiggestellt. Mit dem viertägigen Jubiläumsfest steht nun das nächste Highlight an.

GreenCityBeats am Freitag

Zum Auftakt am Freitagabend verwandelt sich Grünmettstetten in einen Hotspot für Liebhaber elektronischer Musik, wenn GreenCityBeats ihre Tore öffnet. Mit dabei sind dieses Jahr drei der angesagtesten DJs der Szene: DJ Jerome, Lunax und DJ PhilHouse. Das Barteam versorgt die Partygäste mit Spirituosen.

Die ersten Oldtimer werden bereits am Freitagabend anreisen. Für Zeltmöglichkeiten und Stellplätze für Wald- und Schäferwagen und ein gemeinsames Frühstück am Samstag und Sonntag ist gesorgt. Das Treffen wird von den »Freunden alter Fahrzeuge Waldachtal« organisiert, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Schlachtplatte am Samstag

Weiter geht es am Samstag: Von 11 bis 13 Uhr bietet der Verein einen Schlachtplattenverkauf über die Straße an. Die Verantwortlichen bitten, bei Abholung entsprechende Behältnisse bereitzustellen. Den Nachmittag über werden weitere Oldtimer aus verschiedenen Regionen anreisen. Ab 15 Uhr beginnt der Festbetrieb. Dann können Besucher die allseits bekannte und beliebte Schlachtplatte auch vor Ort genießen. Die Musikermädels des Vereins animieren anschließend zum „Nachtisch“ mit ihren edlen Obstbränden. Der Musikverein Wolfenhausen eröffnet um 17.30 Uhr den „Gaudi-Abend“ und umrahmt den Fassanstich. Die Musikerfrauen bieten auch in diesem Jahr erlesene Wein in der geschmackvoll dekorierten Weinlaube an.

Honk&Blow treten auf

Ab 20.30 Uhr wird dann durchgestartet – das Barteam steht bereit, wenn Honk&Blow zum Top-Act des Abends alle Freunde und -Gönner der gepflegten böhmisch-mährischen Blasmusik begrüßt. Traditionelle Blasmusik ohne Kompromisse: Die mittlerweile 19-köpfige Truppe, mit überwiegend Akteuren aus dem Musikverein „Eintracht“ Bierlingen, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und hat bereits mehrere Wertungsspiele und Konzerte gemeistert. In den Festzelten, Hallen und unterm freien Himmel der Region bieten sie ein Paket aus zünftiger Blasmusik und guter Laune. Der Eintritt ist frei. Auch können für den Nachmittag und Abend Tischpakete reserviert werden.

Oldtimertreffen am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem großen Oldtimertreffen. Mehr als 300 Fahrzeuge aller Art werden bei schönem Wetter erwartet: Traktoren, Unimogs, Autos, Motorräder und auch Lkws. Außerdem gibt es eine Sondershow – MB-trac. Um 11 Uhr eröffnet die Musikkapelle Altheim den Tag der Blasmusik mit einem zweistündigen Frühschoppenkonzert.

Zum Mittagessen können die Besucher das vielfältige Essensangebot des Vereins genießen, zum Beispiel Schnitzel mit Pommes und Salat und natürlich die begehrte Grünmettstetter Schlachtplatte. Auch ein vegetarisches Gericht steht auf der Speisekarte. Bei Kaffee und Kuchen unterhält der Musikverein Bittelbronn von 13.30 bis 15.30 Uhr. Um 16 Uhr sind die Gäste zur 1. Vereinsolympiade eingeladen. „Bei spannenden Spielen freuen wir uns, die Sieger zu küren“, kündigt der Verein an. Zum Ausklang wird ab 18.30 Uhr der Musikverein aus Salzstetten die Gäste musikalisch unterhalten.

Handwerkervesper am Montag

Am Montag beginnt um 16.30 Uhr das Handwerkervesper mit reichhaltigen Wurstsalatvariationen sowie einem Vesperteller. Die Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten wird diesen Handwerkerabend von 17 bis 18 Uhr musikalisch umrahmen. Ab 18.30 Uhr wird der Musikverein Dettingen den Abend ausklingen lassen. Auch an diesem Tag wird es Tischpakete zu kaufen geben.

Der Vorverkauf (bis Freitag 12 Uhr) für GreenCityBeats läuft über www.eventfrog.de und die Landmetzgerei Schetter in Grünmettstetten und Tumlingen. Tischpakete sind erhältlich unter www.eventfrog.de.