50 Jahre Musikverein Grünmettstetten: Großer Besucherandrang am Jubiläumswochenende

1 Das Festzelt in Grünmettstetten ist voll Foto: WAGNER Foto-Media/Andreas Wagner

Wenn in Grünmettstetten der Duft von herzhafter Schlachtplatte in der Luft liegt und zahlreiche Oldtimer in Richtung Sportplatz tuckern, dann ist das alljährliche Herbstfest des Musikvereins (MV) Harmonie Grünmettstetten der Auslöser.









So auch am vergangenen Wochenende, an dem etliche Besucher in einem herbstlich geschmückten Festzelt zusammen mit dem MV ausgelassen feierten. Das nunmehr „41. Herbstfest“ stand in diesem Jahr zudem im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Vereins, das vier Tage lang gebührend zelebriert werden sollte.