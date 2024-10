Die Städtische Musikschule Nagold feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und hat hierzu ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Neben vielen kleineren Veranstaltungen setzte die Musikschule bereits im ersten Halbjahr mit mehreren Großveranstaltungen herausragende Akzente.

Beim Festwochenende im April mit Festakt, Familienkonzert und dem „Tag der Kooperationsprojekte“ sowie den beiden Jubiläumskonzerten Ende Juni unter dem Motto „Sternstunden“ konnten die beteiligten Akteure die Jubiläumsgäste von der hochwertigen Arbeit, die an der Schule geleistet wird, überzeugen.

Lesen Sie auch

Im zweiten Halbjahr geht es nun genauso weiter. Neben dem Musical-Projekt „Ein Fest für König Gugubo“ im November steht am Sonntag, 20. Oktober, das große Lehrerkonzert der Städtischen Musikschule auf dem Jubiläumsprogramm.

Das Programm

Dieses wartet mit einem ansprechenden und vielfältigen Programm auf. Zu hören sein werden Werke aus dem Barock von Telemann und Bach, der Klassik von Gluck und Mozart, der Romantik von Smetana, Schubert und Dvorak sowie aus der Moderne von M. Arnold, Pat Metheny, Bernstein und Piazzolla. Knapp 20 Lehrkräfte der Musikschule sind an dem Konzert beteiligt und werden zeigen, dass sie nicht nur einen qualitativ hochwertigen Unterricht geben, sondern auch als Künstler auf der Bühne voll und ganz überzeugen können. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen der Lehrkräfte sind eingeladen, ihre Lehrkräfte einmal live auf dem Podium zu erleben.

Das Lehrerkonzert ist ein Benefizkonzert zugunsten der „Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tübingen“. In der Uni-Kinderklinik Tübingen werden jedes Jahr rund 12 000 Kinder und Jugendliche stationär und etwa 60 000 ambulant behandelt. Die Stiftung unterstützt Familien kranker Kinder in Notlagen und fördert die bestmögliche Betreuung und Behandlung der kleinen Patienten und ihrer Familien - während der Zeit in der Klinik und darüber hinaus.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Stadtkirche Nagold, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, großzügige Spenden zugunsten der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ sind erbeten. In der Pause dürfen sich die Gäste auf eine Bewirtung durch den Freundeskreis der Städtischen Musikschule freuen.