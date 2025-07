50 Jahre Landesklinik: Zentrum für Psychiatrie Calw bietet ungewohnte Einblick

1 Blick auf das Hauptgebäude des ZfP in dessen Anfangszeit Foto: ZfP Unternehmenskommunikation Seit 50 Jahren werden auf dem Areal des Lützenhardter Hofs in Hirsau psychisch kranke Menschen behandelt. Das wird mit Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. Juli, gefeiert.







Seit 50 Jahren gibt es das „Zentrum für Psychiatrie Calw, Klinikum Nordschwarzwald“, kurz ZfP. Vielen ist es noch unter dem alten Begriff Landesklinik geläufig. Die Einrichtung hat den Calwer Stadtteil Hirsau, auf dessen Gemarkung sie liegt, zum Synonym für die Klinik gemacht: Wenn jemand nach „Hirsau“ kommt, dann weiß fast jeder in der Region, was damit gemeint ist. Aber doch nicht so richtig. Das könnte der Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. Juli, ändern. Von 11 bis 17 Uhr erhalten Interessierte Einblicke, die sonst Patienten und Mitarbeitern vorbehalten sind. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des ZfP Calw.