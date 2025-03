Dieses Jahr wird ordentlich in Königsfeld gefeiert – die Gesamtgemeinde wird 50, Königsfeld wird 150 und es wird an den 60. Todestag Albert Schweitzers erinnert. Die Kommune stellt ihr vielfältiges Programm vor.

Königsfeld hat dieses Jahr einiges zu feiern – nämlich 50 Jahre Gesamtgemeinde und den 150. Geburtstag Königsfelds. Zudem wird an den 60. Todestag des einzigen Ehrenbürgers Albert Schweitzer erinnert.

Dafür hat sich die Kommune einiges an Programm überlegt. Von Frühling bis Winter finden einige Feste, Veranstaltungen und Aktionen statt. Bürgermeister Fritz Link berichtet, worauf sich die Bürger freuen können.

„Königsfeld bewusst gemeinsam“

Seit 50 Jahren besteht die heute achtgrößte Kommune – von 20 – des Schwarzwald-Baar-Kreises: Königsfeld. Das muss gefeiert werden, sagt der Bürgermeister. Sechs Orte zählen zu der Gesamtgemeinde. Bereits 1973 trat Weiler dazu, gefolgt von Burgberg, Erdmannsweiler, Buchenberg und Neuhausen im darauffolgenden Jahr. Schließlich fusionierten die Ortsteile mit Königsfeld zum Neujahr 1975 zur heutigen Kommune Königsfeld im Schwarzwald.

Unter dem Motto „Königsfeld bewusst gemeinsam“ wird genau das 2025 gefeiert – sechs Ortsteile, eine Gemeinde. Jeder der sechs Bezirke wird für seine Individualität geschätzt. Es soll sich schließlich nicht alles im Ortskern Königsfeld abspielen, sondern „die Vielfalt und Individualität der einzelnen Ortsteile sollen ihnen erhalten bleiben“, betont Link. „Ihre eigenen Traditionen sollen bestehen bleiben.“ So gibt es beispielsweise in Burgberg, Neuhausen und in Königsfeld jeweils Grundschulen. Auch hat jeder Ortsteil einen eigenen Kindergarten.

Von Kunstausstellung bis zum Frühschoppenkonzert

Um ihre Traditionen und gleichzeitig den Zusammenhalt als Kommune zu ehren, hat die Gemeinde ein großes Programm aufgestellt. Beinahe monatlich finden im Jubiläumsjahr Veranstaltungen oder Gedenken statt. Das Sinfonieorchester der Jugendmusikschule Furtwangen gibt am Samstag, 29. März, ein Konzert im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine.

An Ostern erinnert eine große Kunstausstellung im Haus des Gastes an den 100. Geburtstag des Künstlers Emil Jo Homolka. Die Vernissage ist am Ostersamstag, 19. April, Finissage ist am Sonntag, 4. Mai. Am Ostersonntag, 20. April, führt Martina Homolka, die Tochter des Künstlers, durch die Ausstellung. An Pfingsten wird ein Internationales Bläsertreffen im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine stattfinden.

Ein Highlight des Jahres ist das Jubiläumsfest am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni. Der Kurpark verwandelt sich „in einen kulinarischen Garten mit gemütlicher Atmosphäre“, beschreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Vereine, Foodtrucks, Ponyreiten und die Open-Air-Bühne mit der Band „Blackforest All-Stars“ als Top-Act sorgen für Unterhaltung für Besucher jeden Alters.

Zudem ersteckt sich eine große Kunstmeile in der Gartenstraße bis zum historischen Zinzendorfplatz, ebenso können die Besucher ein Frühschoppenkonzert am verkaufsoffenen Sonntag ausnutzen. Verschiedene Schauen, etwa zu Oldtimern oder der Feuerwehr und Polizei, gibt es ebenfalls zu sehen.

Am Mittwoch, 2. Juli, wird beim Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm Gutes getan. Die Spendenaktion steht für den 150. Geburtstag Königsfelds sowie für Albert Schweizer, dessen Todestag sich dieses Jahr zum 60. Mal jährt. Der Erlös des Konzerts wird dem Urwald-Spitals in Lambaréné gespendet – dieses gründete Schweitzer 1913 zusammen mit seiner Frau Helene.

Am Samstag, 27. September, und Sonntag, 28. September, findet ein Puppen- und Märchenfestival im Ortskern statt. Mit Kunsthandwerker-Markt und verkaufsoffenem Sonntag wird den Besuchern einiges geboten. Von Donnerstag, 2. Oktober, bis Montag, 6. Oktober, lädt die Landjugend Weiler zum Kreiserntedankfest ein. Verschiedene DJs treten dort im Festzelt auf, unter anderem Mütze Katze, Lena Marie Engel und die Saustall-Musikanten.

Die festlichen Pläne reichen bis in den November hinein – am Sonntag, 2. November, wird der vierte Internationale Albert-Schweitzer-Preis verliehen.