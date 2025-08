50 Jahre Klosterfest: Jubiläum lockt viele Besucher nach Bad-Herrenalb

1 Das mittelalterliche Dorf zog zahlreiche Besucher an. Foto: Sabine Zoller Am vergangenen Wochenende wurde das 50. Klosterfest in Bad Herrenalb gefeiert. Musik, Handwerk und kulinarische Genüsse boten ein buntes Programm für die ganze Familie.







Wenn eine ganze Stadt feiert, dann darf es auch mal stürmisch beginnen. So geschehen am Jubiläumswochenende des Klosterfests, das sich von Wetterkapriolen nicht beirren ließ. Im Gegenteil, das seit 50 Jahren bestehende Traditionsfest zeigte sich widerstandsfähig, lebendig und bunter denn je. Schon am Samstagmittag klarte der Himmel auf, und selbst der abendliche Wolkenbruch tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch. „Danach wurde bis weit nach Mitternacht weitergefeiert“, berichtet Denise Wossmann von der Touristik Bad Herrenalb, die für das Jubiläumsjahr verantwortlich zeichnet und das mit Bravour.