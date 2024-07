1 Mit fröhlichem Gesang und vielen Gästen feiern die Kinder und die Erzieherinnen das 50-jährige Bestehen der Marbacher Kita. Foto: Ursula Kaletta

„Heute wird gefeiert. Jeder Tag in unserer Gruppe ist für uns ein schöner Tag!“ Das teilten die Kinder aus der Marbacher Kindertagesstätte überzeugend den Besuchern mit, mit denen sie gemeinsam mit zweijähriger Verspätung das 50-jährige Bestehen der Einrichtung feierten.









Die Feier glich einer Großveranstaltung, denn zahlreiche Besucher, darunter Vertreter des öffentlichen Lebens, strömten am Samstagnachmittag in die Turn- und Festhalle Marbach, um ihr Interesse an der Einrichtung zu zeigen.