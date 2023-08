1 Die Anfänge des Hip-Hop, wie sie sich Baz Luhrmann vorstellt: Szene aus der Serie „The Get Down“ (2016) mit Mamoudou Athie und Shameik Moore (von links). Foto: Netflix/David Lee

Vor 50 Jahren, am 11. August 1973, erfindet ein Teenager in der New Yorker Bronx den Hip-Hop. Diese neue Musik bringt zahllose Millionäre hervor, DJ Kool Herc selbst aber wird zum Sozialfall.









Der Häuserblock in der Bronx mit der Anschrift 150 Sedgwick Avenue sieht nicht aus wie ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wird. Hier wohnen in 102 neben- und übereinandergestapelten tristen Apartments Menschen, die es sich nicht leisten können, woanders in New York City zu leben. Trotzdem passiert hier am 11. August 1973 in einem Aufenthaltsraum etwas, das die Popmusik für immer ändern wird.