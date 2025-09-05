50 Jahre Gesamtwehr Haiterbach: Die Fusion war ein emotionales Thema

Die Gesamtfeuerwehr Haiterbach ist heute eine selbstverständliche Einheit aus den Abteilungen der Teilorte. Gebildet wurde sie vor 50 Jahren als zwingende Folge der Eingemeindungen.

Die Zusammenlegung der einzelnen Feuerwehren aus Haiterbach, Beihingen, Ober- und Unterschwandorf war ein Prozess. Und er lief nicht nur in Sitzungen, in denen auch mal in der Sache vehement, im Umgang der Überlieferung nach aber fair diskutiert wurde. Das weiß Volker Renz, langjähriger Kommandant der Haiterbacher Gesamtwehr, aus dem Studium der Aufzeichnungen. Die Protokolle sind von Karl Schuler detailliert und aufschlussreich verfasst.

Und das Thema wurde auch bis an den Küchentisch der Familie Renz getragen, denn sein Vater, Helmut Renz, war damals Kommandant der Haiterbacher Wehr – und schließlich erster Kommandant der neu gebildeten Gesamtwehr. Weitere Kommandanten in dieser Zeit waren Erwin Harr (Beihingen), Adolf Schneider (Oberschwandorf) und Ernst Meh (Unterschwandorf).

Erste Versammlung 1971

„1971 hat es schon eine Versammlung mit rund 50 Leuten gegeben“, sagt Volker Renz. Denn auch wenn die Gebietsreform mit den Zusammenlegungen von Kommunen oft über Jahre geht, sind die Partner oft Jahre zuvor bekannt. Und somit auch für die Feuerwehren. 1973/4 gibt es gemeinsame Hauptübungen der Wehren aus Haiterbach, Beihingen und Unterschwandorf.

Die konstituierende Sitzung schloss sich an eine gemeinsamen Hauptübung an. Auch unabhängig von der Haiterbacher Zusammenlegung sei das damals schon ein emotionales Thema gewesen, sagt Renz. „Das war ein großer Schritt.“ So gab es vor der Reform im Landkreis 96 Feuerwehren und Werksfeuerwehren.

Wobei es in Haiterbach nie Thema gewesen sei, die einzelnen Wehren aufzulösen, unterstreicht Renz. Aus ihnen wurden die Abteilungen. Die neu gegründete Gesamtwehr hatte eine Mannschaftsstärke von 125 Mitgliedern. Heute sind es rund 135.

Abteilungen sind wichtig

Die Abteilungen seien auch heute noch wichtig. Schon allein das Gewinnen von Nachwuchs sei durch die Feuerwehr vor Ort wesentlich einfacher. Bewusst gebe es aber auch Bereiche, die unterstreichen, dass man eine Wehr sei. So gebe es nur eine Jugendfeuerwehr und eine Alterswehr, sagt Renz.

Die Zusammenlegung habe Auswirkungen auf alle Bereiche gehabt. Von Gerätebeschaffung und -wartung über Alarmierung und den eigentlichen Einsatz. Auch die Waldbrandübung, die heute noch zum jährlichen Übungsbetrieb gehört, sei damals ins Leben gerufen worden.

Ein Haupteffekt der Fusion: „Man ist deutlich schlagkräftiger geworden“, sagt Renz. Das hatte auch der damalige Bürgermeister Hugo Meroth laut den Niederschriften herausgestellt. Das wurde seinerzeit durch einen Einsatz beim Brand des Hauses Burkhardt in Beihingen sichtbar. Festgehalten ist dies in Protokollen, die auch von damals „temperamentvollen Diskussionen“ in der Zeit der Zusammenlegung sprechen.

Optimierung über die Jahre

Die Zusammenführung der Wehren war nicht von heute auf morgen ausgereift. Auch unter der Führung von Volker Renz als Gesamtkommandant wurde das Zusammenspiel immer weiter verfeinert. Dazu gehörte auch die Verteilung von Aufgaben unter den Abteilungen, also eine Spezialisierung. Vieles, was man aber heute noch lebe, sei 1977 geregelt worden, sagt Renz. So etwa der Ablauf der Hauptübungen.

In der ganzen Zeit habe sich auch die Technik weiterentwickelt. Das betrifft die Fahrzeuge wie die individuelle Ausstattung. Atemschutz war so Ende der 60er-Jahre so nicht überall verfügbar.

Renz hat viele spannende Gegebenheiten entdeckt. Zum Beispiel, wie strikt damals auch auf Anwesenheit und Mitwirken der Mitglieder geachtet wurde. Allerdings sei die Verpflichtung als Feuerwehrmann (oder alternativ eine Feuerwehrabgabe) unter ganz anderen Rahmenbedingungen erfolgt.

Herausforderung Tagesverfügbarkeit

Heutzutage sei eine der größten Herausforderungen, die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte sicherzustellen, auch wenn sie Stand jetzt noch gut sei, gebe es eine Generationenwechsel.

Die Gesamtwehr in der heutigen Form habe sich bewährt und sei nicht wegzudenken. Da sind sich Renz und sein Nachfolger als Gesamtkommandant, Patrick Brezing, einig. Brezing ist es dabei wichtig, dass die Abteilungen und damit die Standorte in den einzelnen Teilorten nicht in Frage gestellt werden.