50 Jahre Gesamtwehr Haiterbach: Die Fusion war ein emotionales Thema

Die Gesamtfeuerwehr Haiterbach ist heute eine selbstverständliche Einheit aus den Abteilungen der Teilorte. Gebildet wurde sie vor 50 Jahren als zwingende Folge der Eingemeindungen.
Die Zusammenlegung der einzelnen Feuerwehren aus Haiterbach, Beihingen, Ober- und Unterschwandorf war ein Prozess. Und er lief nicht nur in Sitzungen, in denen auch mal in der Sache vehement, im Umgang der Überlieferung nach aber fair diskutiert wurde. Das weiß Volker Renz, langjähriger Kommandant der Haiterbacher Gesamtwehr, aus dem Studium der Aufzeichnungen. Die Protokolle sind von Karl Schuler detailliert und aufschlussreich verfasst.