50 Jahre Gesamtstadt Hüfingen: Neujahrsempfang mit viel Optimismus

Beim Neujahrsempfang in Hüfingen wurde das ehrenamtliche Engagement stark gewürdigt. Und Bürgermeister Patrick Haas erläuterte wichtige finanzielle Eckpfeiler.
Am Neujahrsempfang in der übervollen Stadthalle beschrieb Bürgermeister Patrick Haas Hüfingen als eine lebendige Stadt, die von Menschen geprägt ist, die sich engagieren und etwas für die Stadt tun. Diese Grundhaltung stimme ihn angesichts weltweiter Turbulenzen, der sich zuspitzenden finanziellen Situation der Kommunen und anderer Herausforderungen für die Zukunft zuversichtlich.