Das große Stadtfest am 12. und 13. Juli in der Altstadt von Dornstetten wird in diesem Jahr zur Jubiläumsfeier mit zusätzlichen Attraktionen, insbesondere für Familien.

In diesem Jahr liegt die Gemeindereform 1975 und damit der Zusammenschluss der drei Stadtteile Aach, Dornstetten und Hallwangen bereits 50 Jahre zurück. Das Jubiläum soll beim Stadtfest gefeiert werden. Daher wartet das Programm mit der einen oder anderen Besonderheit auf, kündigt die Stadt Dornstetten an.

Das zweitägige Fest beginnt am Samstag, 12. Juli, nicht wie gewohnt in der Dornstetter Altstadt, sondern in allen drei Stadtteilen. Um 15 Uhr starten von Hallwangen, Aach und Dornstetten aus geführte Wanderungen zum Stadtfest. Die Touren werden von erfahrenen Führern des Schwarzwaldvereins begleitet. Unterwegs laden unterschiedliche Stationen zum Genuss und Verweilen ein. Die Wegstrecken sind rund fünf Kilometer lang und kinderwagentauglich.

Treffpunkte sind die Ortschaftsverwaltung in Hallwangen, die Erholungsanlage gegenüber der Ortschaftsverwaltung in Aach und die Riedsteighalle in Dornstetten. Ein Einstieg in die Tour in Hallwangen ist auch gegen 15.30 Uhr am Sportgelände möglich, ein Einstieg in die Aacher Tour ebenfalls gegen 15.30 Uhr am Rondell in der Bergwiese. Die drei Startpunkte sind mit dem Bus-Shuttle erreichbar. Die Teilnahme an den Wanderungen und die Nutzung des Shuttlebusses sind kostenlos.

Jede Menge Musik

Am Ziel, dem Stadtfest in der historischen Altstadt angekommen, locken ab 16 Uhr Live-Musik mit der Dorfmusik Dietersweiler und die kulinarischen Köstlichkeiten der bewirtenden Vereine.

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest dann mit dem Einzug und dem Fassanstich mit Bürgermeister Bernhard Haas um 18.45 Uhr. Den Einzug führt, wie es gute Tradition ist, der Fanfarenzug Aach an. Auf gleich zwei Bühnen ist anschließend Musik geboten: Ab 20 Uhr treten auf dem Kirchplatz „Prof. Alban und die Heimleuchter“ auf, vor dem Rathaus ist erstmals die Partyband Pink Planets zu Gast.

Am Sonntag beginnt der Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Musikalisch gestaltet wird dieser vom Liederkranz Dornstetten und dem Posaunenchor der evangelischen Kirche. Nach dem Gottesdienst singen Kinder aus den Dornstetter Kindergärten gemeinsam für alle Besucher. Zum Mittagessen übernimmt der Musikverein Betra die Unterhaltung.

Bus-Shuttle im Einsatz

Das Kinderschminken und die beliebte Spielstraße finden in diesem Jahr sonntags statt. Ab 11.30 Uhr sorgen die Vereine mit spannenden Spielstationen für Spaß bei den kleinen Besuchern. Besonderes Highlight ist der Besuch von Kinder-Zauberclown Roland um 14.15 Uhr, der alle Kinder zum gemeinsamen Zaubern zu sich auf die Bühne am Rathaus einlädt. Um 15.30 Uhr werden zudem unter allen Teilnehmern der Spielstraße Preise verlost, bevor das Festwochenende gegen 16 Uhr ausklingt.

Während des Stadtfests ist ein Bus-Shuttle im Einsatz. Fahrzeiten sind am Samstag von 14.30 Uhr bis 1 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Der Shuttle-Bus startet am ZOB. Von dort geht er auf einen Rundkurs, dessen nachfolgende Haltestellen im 30- bis 35-Minuten-Takt frequentiert werden: Sulzer Straße, Rathaus Aach, Rathaus Hallwangen, Netto Hallwangen, Gewerbegebiet Alte Poststraße, Gewerbegebiet Hochgericht. Am Samstag fährt der Bus zusätzlich die Haltestelle am Schulzentrum/der Riedsteighalle an. Die genauen Abfahrtszeiten hängen an den Haltestellen aus und sind unter www.dornstetten.de/veranstaltungen einsehbar. Der Shuttle-Bus ist kostenlos.

Sie sind beim Stadtfest dabei

Vereine

Möglich wird das Dornstetter Stadtfest durch das vorbildliche Engagement der Vereine. „Die Vereine leisten Großartiges. Ohne ihren kontinuierlichen Einsatz gäbe es das Stadtfest in dieser Form nicht. Wir sind ihnen dankbar, dass sie sich von Anfang an für die Idee des besonderen Stadtfestes 2025 ausgesprochen haben. Und das, obwohl 2025 ein Jahr mehrerer Jubiläen und zahlreicher ehrenamtlicher Einsätze ist“, betont Bürgermeister Bernhard Haas in der Mitteilung der Stadt. In diesem Jahr engagieren sich die Blackwood Bullis Nordschwarzwald, der CVJM Dornstetten, der DRK-Ortsverein Dornstetten, der Fanfarenzug Aach, das Hoffnungsland und der Liederkranz Dornstetten, der Ortschaftsrat Aach, der Schwarzwaldverein Dornstetten, die Sportfreunde Aach, die Sportgemeinschaften Dornstetten und Hallwangen, die Stadtkapelle, die Stolla-Hexa Hallwangen und der Turnverein rund um das Stadtfest.

Gäste

Auch die Partnerstadt Scey-sur-Saône hat wieder eine Delegation angekündigt, die beim Stadtfest Spezialitäten aus Frankreich anbieten wird.