50 Jahre Gemeindereform: Aus sieben mach eins – Neuweiler feiert

1 In Neuweiler wird Anfang Juli die Verschmelzung von sieben zu einer Gemeinde vor 50 Jahren gefeiert. Foto: Thomas Fritsch

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Vor fünf Jahrzehnten wurde die Gesamtgemeinde Neuweiler gebildet und ist zu einem festen Verbund zusammengewachsen.









Link kopiert



Gemeinsam mit der Bevölkerung und Gästen soll dieses Jahr auf ein besonderes Ereignis zurückgeblickt werden: Dank der Gemeindereform von 1975 wurde vor 50 Jahren aus sieben Orten – Agenbach, Zwerenberg, Neuweiler, Gaugenwald, Breitenberg, Oberkollwangen und Hofstett – eine Gemeinde. Am Samstag, 5. Juli, soll die goldene Hochzeit gebührend gefeiert werden. „Vielfältigkeit“ – das ist es was die Gesamtgemeinde in den Augen von Bürgermeister Martin Buchwald ausmacht, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Im Verbund hat also jeder einzelne Teilort sich Eigenes bewahrt. Die große Vielfalt lässt sich unter anderem am regen Vereinsleben ablesen.