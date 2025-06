Die Freiwillige Feuerwehr Bickelsberg veranstaltete ein Handwerksvesper im Bürgerhaus, am 1. Mai war Maifest/Feuerwehrtag in Täbingen angesagt.

Am Samstag war die mit 42 Aktiven, 20 Kindern in der eigenen Kinderfeuerwehr und mit fünf Jugendlichen in der laut Abteilungskommandant Edgar Bukenberger „gut funktionierenden“ gemeinsamen Rosenfelder Jugendfeuerwehr, zahlenmäßig größte Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt an der Reihe.

Rund um das Gelände zeigte die FFW Rosenfeld nicht nur eine Fahrzeugschau und baute eine Hüpfburg auf, sondern auch der eigene Oldtimer „Uschi“ (Baujahr 1962) wurde wieder vorgezeigt . In Teams zu je neun Personen wurde dieser auf Zeit in Form eines Tauziehwettbewerbs über eine gewisse Strecke bugsiert.

Live-Musik mit „Wilde Hilde“

Zudem war am Abend Live-Musik mit „Wilde Hilde“ angesagt, die mit ihrem Mix aus Schlager, Rock und Evergreens begeisterten.

„2025 ist bisher ein ruhiges Jahr mit nicht so vielen Einsätzen, aber die Unwetter können noch kommen“, meint Bukenberger, der die Waldbrandgefahr in Rosenfeld als verhältnismäßig geringfügig ansieht.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Foto: Breisinger

„In unserer Flächenstadt sind die Wälder nicht so zusammenhängend groß, sondern werden immer wieder durch Waldwege und Ortschaften unterbrochen“, erörtert Bukenberger seine Einschätzung. „Das Feuerwehrhaus ist leicht marode, ansonsten stehen wir in Rosenfeld aber bezüglich Technik und Ausstattung gut da. Sofern uns der Zuschuss rechtzeitig erreicht, bekommen wir vielleicht schon dieses Jahr unser neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20, das unser bisheriges, aus dem Jahr 2001 stammendes HLF - 16/12 ersetzen wird, nach 25 Jahren ein neues HLF angeschafft werden. Ansonsten arbeiten gerade am aktuellen Bedarfsplan“, ergänzt Bukenberger.

Die Fahrzeuge der Wehr waren ausgestellt. Foto: Breisinger

„Mit den anderen Rosenfelder Abteilungen rücken wir in Zügen aus und wir befinden uns im regen Kontakt und sind sehr gut vernetzt mit den angrenzenden FFW´s aus Geislingen, Schömberg und dem restlichen Oberen Schlichemtal, mit denen wir auch gemeinsame Aus- und Fortbildungen machen, was auf Kreisebene auch ganz gut funktioniert. Auf Landesebene fehlt in dieser Hinsicht manchmal das Kontingent an Plätzen“, so Bukenberger.

Am 11. Oktober wird es eine gemeinsame Hauptübung mit anschließendem Oktoberfest auf dem Vogtshof in Leidringen geben, am 25. Oktober wird eine Ski-Opening-Party im Bürgerhaus Brittheim veranstaltet und am 15. November wird in Heiligenzimmern eine Herbstübung mit anschließender Feierabendhockete in der Turn- und Festhalle stattfinden.