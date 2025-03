Tausende Besucher waren am 22. März besonders gespannt: Der Europa-Park hat den Startschuss in seine Jubiläumssaison gegeben. Die Inhaberfamilie Mack begrüßte sowohl Gäste als auch Mitarbeiter zum Saisonstart am Haupteingang. Neben den Attraktionen und eigens inszenierten Shows verspricht der Freizeitpark viele Höhepunkte im Rahmen des „Geburtstags“.

So bekommen die Maskottchen Ed & Edda pünktlich zum Saisonstart ihre erste eigene Attraktion im Europa-Park mit dem interaktiven „3D-Darkride“ Grand-Prix-Edventure, so der Europa-Park in seiner Pressemitteilung.

Die Maskottchen sollen die Fahrgäste direkt in die Welt des neuen Animationsfilms „Grand-Prix of Europe“, der ab 24. Juli weltweit in die Kinos kommt, mitnehmen.

Tausende strömten zum Saisonstart in den Europa-Park. Foto: Europa-Park

In der Silver Star-Halle lassen sich in der Ausstellung zu 50 Jahren Europa-Park interaktiv Einblicke in die Historie und Meilensteine aus fünf Jahrzehnten Parkgeschichte entdecken. Zudem gibt es einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Monaco, der dort 2026 eröffnet wird.

Gleichzeitig bieten internationale Künstler mit Akrobatik, Tanz und Magie ein Unterhaltungsprogramm. Shows, wie die neue Pferde-Stuntshow „Die Rückkehr des Zorro“ sollen das Publikum unterhalten.

Themenfeste mit Kultur und Kulinarik

Die neue Parade überrasche mit farbenfrohen Kostümen und kunstvoll gestalteten Wägen. Begleitet von über 80 Tänzern und Akrobaten zeigt die Parade die Vielfalt und den Zauber Europas in voller Pracht, heißt es in der Mitteilung.

Unter dem Motto „Europa gemeinsam erleben.“ werden Themenfeste mit Kultur und Kulinarik verschiedener europäischer Länder gespannt sein. Darüber hinaus warten im Sommer gleich zwei 24-Uhr-Öffnungen, am 12. Juli und am 23. August, auf die Besucher.

In der „Silver Lake City“ sollen im Laufe des Jahres neue Gastronomieangebote sowie Übernachtungsmöglichkeiten hinzu kommen, kündigt der Park an.