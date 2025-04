50 Jahre Eingemeindung: Wie Sulz mit Herrenberg flirtete und schließlich Wildberg heiratete

Unterstützung von Barmer und DRK Bildungszentrum Wildberg bereitet Schüler auf den Notfall vor

Der DRK Kreisverband Calw und die Barmer in Freudenstadt fördern das Juniorhelferprogramm des Bildungszentrums in Wildberg. Wie die Kinder an das Programm herangeführt werden und warum es wichtig ist, schon bereits die Jüngsten darin auszubilden.