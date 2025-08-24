50 Jahre Eingemeindung: Hägelberg und Steinen feiern gemeinsam

Zahlreiche Gäste kamen zur Feier der Eingemeindung von Hägelberg nach Steinen, die vor 50 Jahren vollzogen wurde.
Gabriele Kaiser-Bühler von der Vereinsgemeinschaft Hägelberg begrüßte die Gäste. Diese genossen die Gastfreundschaft an liebevoll dekorierten Tischen, einem riesigen Blütenbild mit der Zahl 50 und weiteren floristischen Elementen, gestaltet mit Unterstützung von Jana Bühler. Ob man glücklich über die Eingemeindung vor 50 Jahren war, sei dahingestellt, so Ortsvorsteherin Kaiser-Bühler, doch freue man sich jetzt darüber, den Anlass miteinander feiern zu dürfen.