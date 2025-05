50 Jahre – Eine Stadt: Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz freut sich über ein fantastisches Fest

1 Nicht nur beim Konzert von Hansy Vogt war bei der Rathausbühne viel los. Foto: Decoux Nicht nur Bürgermeister Bruno Metz ist mit dem Verlauf des Fests „50 Jahre – Eine Stadt“ mehr als zufrieden







„Wirklich fantastisch“ – so lautet das Fazit von Bürgermeister Bruno Metz am Montagmorgen hinsichtlich des zweitägigen Eingemeindungsfests, das in Ettenheim am Wochenende gefeiert wurde. Er lobt die riesige Vielfalt an Programmpunkten, die am Wochenende in der Ettenheimer Innenstadt geboten war. Vielleicht eine Stunde sei er nicht auf dem Fest gewesen, ansonsten habe er alles miterlebt. Dafür, dass die Organisation so reibungslos funktionierte, dankt er auch seinen Mitarbeitern, die „heute Morgen immer noch ein Lächeln im Gesicht hatten“. Ein besonderer Dank gelte dabei den Organisatoren Heike Schillinger und Wolfgang Spengler, die unter anderem die Auftritte am Rathausplatz und im Pfarrhof koordinierten, so dass an beiden Orten immer etwas los war. Einen Lieblingsprogrammpunkt herauszupicken, falle Metz schwer. Jedoch sei das „Danke dir“- Konzert mit Hansy Vogt ein emotionaler, fulminanter Schlusspunkt gewesen, bei dem die Besucher den Platz dicht an dicht gesäumt hatten.