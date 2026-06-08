50 Jahre Diakoniestation Calw: Ohne sie wäre Pflege vor Ort nicht möglich

Aus Krankenpflegevereinen entstand der Diakoniestationsverband Calw und Oberreichenbach. Noch immer soll Pflege trotz wachsender Herausforderungen nicht rein wirtschaftlich sein.

Der Diakoniestationsverband Calw und Oberreichenbach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Gefeiert wird dabei nicht der Beginn diakonischer Pflegearbeit selbst – diese reicht in Calw bis ins 19. Jahrhundert zurück –, sondern die Gründung des Verbands, der bis heute gemeinsam von Kirchen und Kommunen getragen wird.

Die 1970er-Jahre seien die Zeit gewesen, in der vielerorts solche Verbände gegründet wurden, erklärt Geschäftsführer Walter Großmann. Hintergrund seien steigende Pflegebedarfe und gleichzeitig sinkender Nachwuchs bei den Gemeindekrankenschwestern gewesen. Zuvor seien vielerorts Krankenpflegevereine Träger gewesen, die Schwestern wiederum häufig aus Diakoniemutterhäusern entsandt worden.

Die Gründung 1976

Die Gründung der Diakoniestation

Ein Blick in die Geschichte zeigt: 1869 beschloss der Pfarrgemeinderat der evangelischen Gemeinde Calw die Gründung eines Krankenpflegevereins, um „für arme, unbemittelte Kranke zu sorgen“, wie alten Berichten zu entnehmen ist. Jahrzehntelang übernahmen die Gemeindeschwestern die Pflege vor Ort. 1976 wurde schließlich die Diakoniestation Calw gegründet , die die Einsätze koordinierte und neben Krankenpflege auch Nachbarschaftspflege vermittelte.

Die Mitarbeiter der Diakoniestation versorgen Menschen direkt bei ihnen zuhause. Foto: Diakoniestation Calw

Heute ist daraus ein großer Verband geworden. Rund 170 Mitarbeiter kümmern sich um Menschen in der ambulanten Pflege – also direkt bei ihnen zuhause. Hinzu kommen hauswirtschaftliche Hilfen, Essen auf Rädern und weitere begleitende Angebote.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Zusammenarbeit Diakoniestationen Calw und Bad Liebenzell kooperieren Walter Großmann jetzt auch Geschäftsführer in der Kurstadt. Mit Zusammenarbeit werden Synergieeffekte genutzt.

Zum Jahresbeginn 2025 folgte der nächste Schritt: Die Diakoniestationen Bad Liebenzell und Calw wurden zusammengeschlossen. Dadurch sei der Verband breiter aufgestellt und flexibler, so Dekan Erich Hartmann. Die Fusion dauere zwar noch an, bringe aber Vorteile über die kommunalen Grenzen hinweg.

Nächstenliebe als Antrieb

Nächstenliebe als Antrieb

Dabei betonen die Verantwortlichen immer wieder den besonderen Charakter ihrer Arbeit. „Uns ist wichtig, dass wir unsere Arbeit in christlicher Nächstenliebe verrichten und nicht kommerziell handeln“, so Hartmann. Pflege müsse auch dort angeboten werden, wo lange Wege oder schwierige wirtschaftliche Bedingungen sie schwierig machen.

Dass dies zunehmend herausfordernd wird, verschweigen die Verantwortlichen nicht. Vor allem die Suche nach qualifiziertem Personal bereite Sorgen. „Mit dem Personal steht und fällt alles“, erläutert Großmann. Während früher fast ausschließlich Fachkräfte in der Pflege tätig gewesen seien, arbeite man heute verstärkt auch mit Hilfskräften, die entsprechend qualifiziert würden. Ohne sie wäre die Versorgung so vieler Patienten nicht zu schaffen.

Auch wirtschaftlich habe es schwierige Zeiten gegeben. Ein Einschnitt sei 1995 die Einführung der Pflegeversicherung gewesen. Dadurch seien neue Wettbewerbsstrukturen entstanden. Gleichzeitig müsse man darauf achten, dass Mitarbeiter tarifgerecht bezahlt werden können.

Fachkräftemangel

Fachkräftemangel entgegenwirken

Trotzdem versuche der Verband, möglichst keine Pflegeaufträge abzulehnen. Manchmal komme das aufgrund mangelnder Kapazitäten dennoch vor, erklärt Dekan Hartmann. Kommerzielle Anbieter sehe man dabei nicht als reine Konkurrenz. „Ohne sie würden wir die Versorgung insgesamt gar nicht schaffen.“

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bildet der Verband inzwischen auch selbst aus. Seit sechs Jahren werden eigene Pflegefachkräfte ausgebildet. Zudem gibt es Möglichkeiten für Freiwilligendienste – sowohl im pflegerischen Bereich als auch bei Essen auf Rädern.

Jubiläumsveranstaltungen

Jubiläumsveranstaltungen

Gefeiert wird das Jubiläum gleich mehrfach. Am 5. Juli findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst statt, den Hartmann gestalten wird. Mitarbeiter werden sich beteiligen, möglicherweise auch ein Projektchor. Anschließend soll es einen Ständerling in der Kirche geben.

Am 3. Oktober öffnet der Verband außerdem seine Türen für die Öffentlichkeit. Besucher können die Arbeit im Haus kennenlernen, mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen und verschiedene Bereiche entdecken. Auch Angebote für Kinder sind vorgesehen.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen vor allem eines: genügend Menschen, die sich für Pflegeberufe entscheiden. Gleichzeitig wolle man die Balance zwischen wirtschaftlicher Stabilität und persönlicher Nähe bewahren. Auch wenn Größe für den Verband wichtig ist, dürfe er nicht zu groß werden, damit die Nähe erhalten bleibt.