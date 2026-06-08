50 Jahre Diakoniestation Calw: Ohne sie wäre Pflege vor Ort nicht möglich

Aus Krankenpflegevereinen entstand der Diakoniestationsverband Calw und Oberreichenbach. Noch immer soll Pflege trotz wachsender Herausforderungen nicht rein wirtschaftlich sein.
Der Diakoniestationsverband Calw und Oberreichenbach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Gefeiert wird dabei nicht der Beginn diakonischer Pflegearbeit selbst – diese reicht in Calw bis ins 19. Jahrhundert zurück –, sondern die Gründung des Verbands, der bis heute gemeinsam von Kirchen und Kommunen getragen wird.