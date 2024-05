1 Gut gelauntes Publikum Foto: Hölsch

Frohsinn, Harmonie, Lyra – das kann kein Zufall sein, dass die Vornamen dreier Vereine, die die Auftaktveranstaltung der Festivitäten zu 50 Jahre Gesamtgemeinde Bösingen begleiten, im Prinzip Programm sind. Programm für einen kurzweiligen und informativen Abend in der Festhalle des namengebenden Teilorts.









Link kopiert



Dass der offizielle Teil mehr als drei Stunden in Anspruch nimmt, überrascht. Deutlich schneller fliegt die Zeit vorbei, in der Reden gehalten, Musik gehört und Lieder vorgetragen werden. All dies kombiniert mit einer professionellen Moderation, hin und wieder angereichert durch das ein oder andere Schabernäckle.