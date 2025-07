Die Stadtteilfeste im Rahmen von 50 Jahre Balingen finden den ganzen Sommer über statt. Endingen war am Wochenende an der Reihe.

Am Freitag wurde im Rahmen eines kleinen Festakts für geladene Gäste 25 Jahre Bürgerverein Endingen gefeiert.

Am Samstag ging es zur Mittagszeit los mit der Begrüßung durch den Balinger Bürgermeister Ermilio Verrengia und den Endinger Ortsvorsteher Thomas Meitza, die auf Historie, Gegenwart und Zukunft des Stadtteils mit den drittmeisten Einwohnern und der drittkleinsten Gemarkung eingingen.

Zum 1. August 1971 stieß Endingen zu Balingen. „Das war keine Liebesheirat“, blickte Verrengia, der betonte, dass er „keinen Ortsteil missen möchte, weil wir alle gemeinsam Balingen abbilden“, zurück.

„In Endingen viel bewegt“

In der Tat: Denn bei einer nicht bindenden Abstimmung stimmten nur 53 Prozent der Bevölkerung bei einer Wahlbeteiligung von 64,4 Prozent für eine Anbindung an Balingen.

Bei der entscheidenden Sitzung kam es zu einem Patt mit jeweils fünf Stimmen im Gemeinderat, so dass das Votum des damaligen Bürgermeisters Artur Jetter den Ausschlag gab. „Höchstwahrscheinlich hätte ohnehin einige Jahre später eine Zwangseingemeindung stattgefunden, die auch noch mit entgangenen finanziellen Zuschlägen einhergegangen wäre“, mutmaßte Meitza.

„Mit dem Übel B 27-Durchfahrt müssen wir leben“

„Im Kleinen und Großen haben wir gemeinsam in Endingen viel bewegt, denn wir verfügen hier über eine hohe Lebensqualität und eine verhältnismäßig gute Infrastruktur, nur mit dem Übel B 27-Durchfahrt müssen wir vermutlich noch eine ganze Zeit lang leben“, so Meitza.

Kurze Zeit später hieß es bei einer Rad-Erkundungsfahrt mit dem RMSC Endingen auf der Südost-Tour „Raus mit Ale“. Gleichzeitig führte Meitza im Saal des Feuerwehrhauses in die an beiden Tagen laufende Bilderschau „Endingen im Wandel“ ein, bei der die Besucher per Luftbildern und Fotos Einblick in die historischen Gebäude bekamen und erfuhren, dass Endingen früher über mehrere Lebensmittelläden und in Spitzenzeiten über fünf Gaststätten verfügte, dass sich in einem Anbau des eigentlichen, ehemaligen Rathauses eine Molkerei, befand.

Start in den Sonntag mit Gottesdienst

Der Kindergarten nahm die Besucher mit auf eine „Reise um die Welt“, die „Happy Women“ performten, Kaffee und Kuchen gab es auch im Jugendtreff, der „Musikverein Endingen Reloaded“ bat im Rahmen des 40-jährigen Bestehens zum Jubiläumskonzert, ein weiteres wird am 15. November folgen und zum Abschluss spielte die Rock-Cover-Band „Our of Three“.

Am Sonntagvormittag ging es weiter mit einem Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde mit dem hiesigen Pfarrer Martin Brändl. Im Anschluss wurde zum Bürger-Picknick unter dem Motto „Endingen isst bunt“ eingeladen, ein Pizzamobil, ein Weinstand mit Endinger Weinen vom Kaiserstuhl und das Spielmobil des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Balingen waren ebenfalls vor Ort. Das Ortsmuseum hatte geöffnet und unter anderem wurde ein Boule-Turnier veranstaltet.