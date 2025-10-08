50 Jahre Bad Bellingen: Vereine tragen die Dorfgemeinschaft

Bürgermeister Vogelpohl bat einige Stellvertreter auf die Bühne. Der älteste Verein von Bad Bellingen ist die Chorgemeinschaft, die wiederum ein Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Männerchöre aus den Ortsteilen ist. „ Bamlach hatte übrigens den ältesten Männerchor, der 1861 gegründet wurde“, erinnerte Hans Pfitzer, der den Verein vertrat. Die große Tradition der Männerchöre gehe leider dem Ende zu, es fehle der Nachwuchs, bedauerte er. Beim Zusammenschluss der Chöre Anfang der 2000er-Jahre „waren wir noch mehr als 50 Sänger, jetzt sind wir noch 15“.

Der Musikverein Bad Bellingen feiert das Jubiläum 100 plus fünf Jahre. „Wegen der Corona- Pandemie konnten wir das 100. Jubiläum nicht feiern“, erklärte Vorstandsmitglied Laura Fuchs dazu. Sie zeigte sich stolz auf die gute Nachwuchsarbeit, die zusammen mit der Grundschule im Rheinweiler läuft.

Was wäre eine Gemeinde ohne eine schlagkräftige Feuerwehr? Zur Entwicklung der Feuerwehrabteilungen Bad Bellingen und Hertingen berichtete Gesamtkommandant Manuel Hummel. „Aus der Hertinger Abteilung kommt übrigens richtig richtig viel Nachwuchs, und die Hertinger stellen allein 40 Prozent unserer Feuerwehr“, lobte er und fügte hinzu: „Bei der Feuerwehr gibts überhaupt keine Reibereien, es läuft richtig positiv.“

Vereine fusionierten

Vom Namen her ist der jüngste Verein der Fußball-Club Bad Bellingen, der aus der Fusion des 1924 gegründeten VfR Bad Bellingen mit der Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler hervorgegangen ist. Vorstandsmitglied Patric Dosenbach stellte fest, dass es der richtige Zeitpunkt gewesen sei, die Vereine zusammenzuführen. Die Kinder und Jugendlichen wolle man besonders fördern, und mit der ersten Mannschaft will der Verein in der aktuellen Saison mindestens einen guten Mittelplatz erreichen.“ Dosenbach und Frank Würzburger überreichten noch ein „Spezialtrikot“ an Vogelpohl, das an das Jubiläum erinnert.

Musik und Zauberei

Mit einer Musik- Mischung aus Märschen und Pop wartete der Musikverein mit Andreas Kramer beim Festakt zu 50 Jahre Bad Bellingen auf. Klassische Stücke von Johann Sebastian Bach und Robert Schumann spielte die Schülerin der Musikschule Markgräflerland Lara Wölfle auf dem Flügel. Entertainer und Zauberer Pat (Patrick Heffele) aus Inzlingen brachte mit Kartentricks unter Einbeziehung von Gast Wolfgang Würzburger und von Efringen-Kirchens Bürgermeisterin Carolin Holzmüller die Gäste zum Lachen. Seine klamaukig-artistische Ballonnummer war ein witziger Höhepunkt des Abends.