50 Jahre Bad Bellingen: Vereine tragen die Dorfgemeinschaft

Beim Festakt zu 50 Jahre Bad Bellingen hob Bürgermeister Carsten Vogelpohl die Vereinsvielfalt in der Gemeinde hervor.
Bürgermeister Vogelpohl bat einige Stellvertreter auf die Bühne. Der älteste Verein von Bad Bellingen ist die Chorgemeinschaft, die wiederum ein Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Männerchöre aus den Ortsteilen ist. „ Bamlach hatte übrigens den ältesten Männerchor, der 1861 gegründet wurde“, erinnerte Hans Pfitzer, der den Verein vertrat. Die große Tradition der Männerchöre gehe leider dem Ende zu, es fehle der Nachwuchs, bedauerte er. Beim Zusammenschluss der Chöre Anfang der 2000er-Jahre „waren wir noch mehr als 50 Sänger, jetzt sind wir noch 15“.