50 Jahre Bad Bellingen: Ihre Porträts zieren den neuen Rathauskeller

Beim Festakt zum Jubiläum 50 Jahre Bad Bellingen stehen Bürger, welche die Gemeinde besonders ausmachen, auf der Bühne des Kurhauses.
Geehrt wurden zwölf Bürger, die von ihren Mitbürgern im Vorfeld für eine Ehrung vorgeschlagen worden waren, weil sie sich schon viele Jahre für andere und auch für die Kommune einbringen. „Sie gehören zu den Menschen, die Bad Bellingen prägen“, stellte Bürgermeister Carsten Vogelpohl fest. Fotografisch mit markanten schwarz-weiß Aufnahmen porträtiert, wurden die Geehrten von Michael Spiegelhalter. Anhand der Fotos ist zu erkennen, was für die Porträtiertem typisch ist großen. Die Fotos sollen in Zukunft permanent im neuen Rathauskeller ausgehängt werden und wurden am Festabend im Foyer des Kurhauses ausgestellt.