50 Jahre Bad Bellingen: Ihre Porträts zieren den neuen Rathauskeller

Beim Festakt zum Jubiläum 50 Jahre Bad Bellingen stehen Bürger, welche die Gemeinde besonders ausmachen, auf der Bühne des Kurhauses.

Geehrt wurden zwölf Bürger, die von ihren Mitbürgern im Vorfeld für eine Ehrung vorgeschlagen worden waren, weil sie sich schon viele Jahre für andere und auch für die Kommune einbringen. „Sie gehören zu den Menschen, die Bad Bellingen prägen“, stellte Bürgermeister Carsten Vogelpohl fest. Fotografisch mit markanten schwarz-weiß Aufnahmen porträtiert, wurden die Geehrten von Michael Spiegelhalter. Anhand der Fotos ist zu erkennen, was für die Porträtiertem typisch ist großen. Die Fotos sollen in Zukunft permanent im neuen Rathauskeller ausgehängt werden und wurden am Festabend im Foyer des Kurhauses ausgestellt.

Die porträtierten Personen sind Musikvereinsmitglied Jürgen Minden, der an seiner Tuba zu erkennen ist. Minden ist eines der bekanntesten Mitglieder des Musikvereins Bad Bellingen und hat einfach „Spaß an der Musik“, wie er sagte.

Ohne Platzwart Willi Wunderlin wäre der Rasen der Bellinger Fußballer sicher nicht in so einem guten Zustand. Wunderlin ist einer, der seit Jahren im Hintergrund für die Sportler arbeitet.

Stefanie Körner „hat das Gärtnerhobby zum Beruf gemacht“, wie sie sagte. Körner ist nicht nur die „Chefin“ sondern auch das Gesicht des Landhauses Ettenbühl.

Gerd Henn ist eines der aktivsten Mitglieder des MSC Rebland. Sein Hobby ist der Kartsport, „für den ich Kinder und Jugendliche begeistern will“, erklärte er.

Steffen und Hans-Peter Hugenschmidt aus dem Bamlacher Schwanen sind Wirte mit Herz und Seele und bekannt für ihre Markgräfler Küche.

Monika Morath setzt sich seit Jahren besonders auch für ältere Mitbürger ein und ist generell gerne für Menschen da.

Für Renate Epking ist Musik ihr Leben, sie erfreut nicht nur Kirchenbesuchersondern Musikfreunde generell seit vielen Jahren mit ihrem Orgelspiel aber auch mit ihrer Begeisterung für das Singen.

Ilke Weißenseel ist die Person hinter den dekorativen Figuren, die insbesondere in der Rheinstraße immer wieder beliebte Fotomotive sind. „Dass diese Figuren jetzt von einer Touristin aus Tasmanien in Tasmanien kopiert wurden, freut mich besonders“, teilte sie mit.

Sigrid Hugenschmidt vom TV Rheinweiler gibt ihre Freunde an Sport und Bewegung seit Jahren besonders gern an Kinder weiter.

Rolf Fräulin baut seit Jahren historische Modellflugzeuge und hat eine große Fangemeinde. „Mein liebstes Modelflugzeug ist das Replikat des Flugzeugs von Louis Blériot –er überquerte 1909 als erster mit einem Flugzeug den Ärmelkanal“, erzählte Fräulin.

Hobbyfotograf Hans-Dieter Seidt ist im „Dorf“ bekannt wie ein bunter Hund, denn er ist dank seiner Kamera der Ortschronist und hat viel Freude am Fotografieren, besonders was mit der Bahn zu tun hat.

Der neunzigjährige Ludwig Hugenschmidt, Ehrenkommandant der Feuerwehr, freute sich besonders über die Einladung. Fast sein ganzes Leben hat er der Feuerwehr gewidmet.