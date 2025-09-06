50 Jahre Bad Bellingen: Ein Jubiläum zum Mitfeiern

Die Gemeinde Bad Bellingen mit den Ortsteilen Bad Bellingen, Bamlach, Hertingen und Rheinweiler feiert ihr 50-jähriges Bestehen.
Ein Festakt anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Gemeinde Bad Bellingen“ findet am Freitag, 19. September, im Kurhaus statt. Um 18.30 Uhr beginnt der Abend mit einem Sektempfang im Foyer. Um 19 Uhr startet das offizielle Programm: Bürgermeister Carsten Vogelpohl begrüßt die Gäste und wirft einen Blick zurück auf die bewegte Geschichte der Gemeinde, heißt es in der Ankündigung.