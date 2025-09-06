50 Jahre Bad Bellingen: Ein Jubiläum zum Mitfeiern

Ein Festakt anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Gemeinde Bad Bellingen“ findet am Freitag, 19. September, im Kurhaus statt. Um 18.30 Uhr beginnt der Abend mit einem Sektempfang im Foyer. Um 19 Uhr startet das offizielle Programm: Bürgermeister Carsten Vogelpohl begrüßt die Gäste und wirft einen Blick zurück auf die bewegte Geschichte der Gemeinde, heißt es in der Ankündigung.

Neben einer Podiumsdiskussion und Ehrungen erwarten die Besucher musikalische Beiträge des Musikvereins Bad Bellingen. Im Anschluss können sie den Abend bei gemütlichem Beisammensein mit Cocktail-Bar und DJ ausklingen lassen – und die Eröffnung der Ausstellung „Gesichter von Bad Bellingen. Das vielfältige Leben hier“ erleben, die bis zum 2. November im Foyer zu sehen sein wird.

Ganztägiges Programm für die ganze Familie

Am Sonntag, 21. September, wird ein Jubiläumsfest im Kurpark Bad Bellingen gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Ab 12.30 Uhr spricht Bürgermeister Vogelpohl Begrüßungsworte, gefolgt vom Auftritt des Jugendorchesters Musikverein Bad Bellingen.

Das 25-köpfige Orchester „The Hatpats“ lädt von 14 bis 16 Uhr zu Big-Band-Klassikern und modernen Hits ein, während das Clownduo Minuusch mit vier Auftritten für Freude und Unterhaltung bei Groß und Klein sorgen will – ab etwa 13.30 Uhr.

Ein Bad Bellinger Ortsteil ist Hertingen – das Foto zeigt den dortigen Hebelbrunnen. Foto: Michael Spiegelhalter Bildtechnik

Für die jungen Besucher gibt es darüber hinaus zahlreiche Aktivitäten: Minigolf-Rätsel, Kinderschminken, Buttons gestalten, eine Go-Kart-Bahn des MSC Rebland Hertingen, Torwandschießen mit dem FC Bad Bellingen, Boule im Kurpark sowie Wasserspiele und Fahrzeugausstellungen der Jugendfeuerwehr.

Des Weiteren können Familien an Führungen teilnehmen, etwa über die Rathausbaustelle, den Kurparkweiher oder den Insektenpfad. Planwagenfahrten bieten einen besonderen Blick auf die Gemeinde, und bei Thermenführungen der Balinea Therme erhalten Besucher Einblicke hinter die Kulissen der Badeanlagen.

Ein weiterer Ortsteil ist Bamlach, zu sehen ist die Wallfahrtskapelle Maria Hügel oberhalb des Orts. Foto: Michael Spiegelhalter Bildtechnik

Ein Figuren-Parcours durch die Rheinstraße rundet das vielseitige Programm ab. Es gibt kulinarische Köstlichkeiten und Getränke, heißt es in der Ankündigung weiter.

Freier Eintritt in die Therme als Geschenk

Als besonderes Geschenk erhalten alle Einwohner Bad Bellingens, die das Fest besuchen, am Stand der Balinea Therme ein kostenloses Eintrittsticket für drei Stunden Badevergnügen (einlösbar bis 31. Oktober 2025, Ausgabe gegen Vorlage des Ausweises). Für alle anderen gibt es am Glücksrad Preise zu gewinnen. Und bei einem Gewinnspiel winkt dreimal eine „Schwarzwald Marie“-Figur von Playmobil als Gewinn, heißt es.

Rheinweiler zählt ebenfalls zu den Ortsteilen. Das Foto zeigt das Pflegeheim Schloss Rheinweiler. Foto: Michael Spiegelhalter Bildtechnik

Außerdem steht die Tourist-Information von 11 bis 17 Uhr für Fragen, Informationen und Auskünfte rund um Bad Bellingen zur Verfügung.

Alle detaillierten Informationen zum Programm sind im Internet zu finden unter www.bad-bellingen.de/jubilaeum.

Details zu den Führungen und zum Kinderprogramm

Führungen

10 Uhr: Rathausbaustelle mit Bauamtsleiter Marc Braun; 11.30 Uhr: Kurparkweiher-Baustelle mit Bauamtsleiter Marc Braun; 11, 13 und 15 Uhr: Insektenpfad im Kurpark mit Biologin Martina Schwinger; 11, 12 und 13 Uhr: Thermenführung, Anmeldung erforderlich vor Ort am Thermenstand oder per E-Mail an anfrage@ balineatherme.de; 12 Uhr: Figuren-Parcours durch die Rheinstraße mit Ilke Weisenseel; 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr: Planwagenfahrten durch Bad Bellingen; ganztägig: Ausstellung „Gesichter von Bad Bellingen. Das vielfältige Leben hier“ im Kurhaus-Foyer

Kinderprogramm:

11 bis 17 Uhr: Minigolf-Rätsel mit 18 Rätselstationen und kleinem Gewinn, Wasserspiele und Fahrzeugausstellung bei der Jugendfeuerwehr, Torwandschießen mit dem FC Bad Bellingen inklusive Schussgeschwindigkeitstest; 11 bis 15 Uhr: Go-Kart-Bahn mit MSC Rebland Hertingen; 13.30 bis 16 Uhr: Kinderschminken und Buttons gestalten mit dem Turnverein Rheinweiler und den „Sirenen“; 14.30 Uhr: Boule für die ganze Familie