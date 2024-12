50 Jahre alte Technik in Sammlerzustand: In der Ettenheimer „Retrobox“ stehen Schätze im Spieleregal

In der Ettenheimer „Retrobox“ stehen Schätze im Spieleregal

50 Jahre alte Technik in Sammlerzustand

1 In der Ettenheimer „Retrobox“ gibt es unter anderem original-versiegelte Videospiele in Sammlerzustand zu kaufen. In der Hand hält Inhaber Manuel drei Exemplare, für die Kunden insgesamt fast 5000 Euro hinblättern müssen. Foto: Piskadlo

Ein 43-jähriger Wallburger betreibt seit rund drei Monaten die „Retrobox“ in Ettenheim. Dort bietet er bis zu 50 Jahre alte Videospiele und Konsolen an. Beim Besuch unserer Redaktion gibt er einen Einblick in seine Sammlung und erklärt, wie er dazu kam.









„Das ist meine absolute Leidenschaft“, antwortet Manuel auf die Frage, welche Bedeutung Videospiele für ihn haben. Ein Blick in seinen kleinen Laden „Retrobox“ in der Hinterdorfstraße 19 in Wallburg bestätigt das Ganze: Auf nicht mehr als fünf Quadratmetern präsentiert er bis zu rund 50 Jahre alte Technik. „Alles natürlich voll funktionsfähig“, betont der 43-Jährige, der sich beim Besuch unserer Redaktion etwas Kamerascheu zeigt. „Wer wissen möchte, wie ich aussehe, soll einfach vorbeikommen“, begründet er augenzwinkernd.